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Хочу іншим допомагати, як вони мені: історія жінки з Сєвєродонецька, яка заново навчилася ходити

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 05 Листопада 2022, 09:00

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