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Хочу другим помогать, как они мне: история женщины из Северодонецка, которая заново научилась ходить

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 05 ноября 2022, 09:00

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Хочу другим помогать, как они мне: история женщины из Северодонецка, которая заново научилась ходить
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