Хочу другим помогать, как они мне: история женщины из Северодонецка, которая заново научилась ходить

Почти четыре тысячи переселенцев, которые теперь живут в Львовской области, нуждаются в протезировании. Это люди с востока и юга Украины, которых обстрелами искалечила российская армия.

Пострадавшим от военных действий протезирование гарантирует государство. Но процедура слишком дорогостоящая, поэтому помогают волонтеры и просто неравнодушные украинцы.

К примеру, на художественном аукционе во Львове от продажи картин собрали 200 тыс. грн. На эти деньги изготовили два протеза ног для женщин из Луганской области. Теперь они снова учатся ходить и мечтают как можно быстрее вернуться к полноценной жизни.

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62-летняя Ирина — из Северодонецка. 18 мая женщина только вышла из дома, как рядом попала российская ракета. Ее 16-летний внук уцелел и вместе с соседями спасал бабушку, отвез ее в местную полуразрушенную больницу.

В небольшой части уцелевшего помещения медучреждения работало только пятеро медиков. Они и спасали потерпевших.

Не было там воды, не было еды. И они принесли нам какую-то консерву, чтобы поддержать, и кусочки печенья. В этих условиях они спасали. Я очень благодарна этим врачам.

Ирину в тяжелом состоянии перевезли в Днепр. Там она десять дней пролежала в реанимации, часть осколков из женщины вытащили. Как только стабилизировали, отправили в больницу во Львовской области.

Однако ногу Ирины не удалось спасти. Конечность ампутировали в тот день, когда у женщины был день рождения. А через несколько месяцев она сделала первые шаги на протезе, хотя боялась, что не сможет.

Врачи отмечают быстрые успехи Ирины, а сама женщина стремится как можно быстрее обходиться в быту без помощи посторонних.

Я привыкла все делать сама, ну а потом сама буду делать, а еще хочу другим помогать, как они мне.

Также спаслась чудом семья Харенко. Семья уехала из Херсона в конце августа после того, как в их дом наведались российские военные и жестоко избили мать, которая не сдала местонахождение сына. Читай историю семьи по ссылке.

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