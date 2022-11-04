Едва не забили до смерти, потому что не захотела сдавать сына: история чудом спасенных из Херсонской области

Оккупанты избили женщину до полусмерти, потому что она не хотела сдавать им своего сына. Семья Харенко выехала из Херсонской области в конце августа. После того как в их дом пришли русские военные.

Они искали 19-летнего парня, являвшегося участником Национального корпуса. Его дома не застали. Мать не сказала, где найти сына, поэтому ее жестоко избили. Женщина месяц пробыла в больнице.

Галина с 19-летним сыном Иваном приехала во Львов в конце августа. Они уехали из оккупированных Алешек. С начала вторжения не думали покидать дом, но с каждым днем ​​в оккупации становилось все труднее.

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Сначала нас били “ДНРовцы”, они отбирали автомобили, грабили нас. Затем кадыровцы, Росгвардия и буряты. От бурят мы уже и убегали, — с ужасом вспоминает пострадавшая Галина.

Ее сын Иван с 16 лет был участником Нацкорпуса. 24 февраля сразу пошел в военкомат, но там было закрыто.

Сейчас семья Харенко живет во львовском приюте. Кроме них здесь еще около полуторы сотни человек с востока и юга.

Напомним, что ранее мы рассказывали об историях спасенных семей из Киевской области.