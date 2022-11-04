Люди

Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 04 Листопада 2022, 15:00

Більше відео
0:02:35
Історія шахтаря Іллі з Донеччини, що збив Су-25 та Ка-52
Демілітаризував ворога на $27 млн — історія шахтаря з Донеччини, який приєднався до ЗСУ
0:04:14
Тетяна NoScar
“Думала, що ніхто зі мною не спілкуватиметься!” Історія дівчини, обличчя якої понівечила війна
0:02:00
Євдокія Терен
Чотири сини та двоє онуків у ЗСУ, а дві доньки — під окупацією: історія жінки, яка чекає вдома на своїх 15 дітей
0:04:25
Валентина Зубко
Кожен день міг стати останнім: бойова медикиня розповіла про російський полон
Дивитись більше

Останні відео
0:04:28
Сім'я Харенків

Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона
0:03:18
Допомога Україні
Від вікон до технологічного забезпечення: світ з новою силою взявся допомагати Україні
0:02:59
Обстріли Дніпропетровської області
Збитків — на мільйони: як оговтується Дніпропетровщина від російських обстрілів
0:02:31
Комунальники
Лицарі з мітлами замість мечів: столичні комунальники рятують Київ від розрухи
0:02:35
Історія шахтаря Іллі з Донеччини, що збив Су-25 та Ка-52
Демілітаризував ворога на $27 млн — історія шахтаря з Донеччини, який приєднався до ЗСУ
0:04:14
Тетяна NoScar
“Думала, що ніхто зі мною не спілкуватиметься!” Історія дівчини, обличчя якої понівечила війна
Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона
Актуальна карта бойових дій в Україні 4 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:28
Лікарі
Тиск скаче навіть після деокупації: як на звільненій Херсонщині медики повертають до життя людей
0:02:33
буржуйки для військових
Тепло в кожен бліндаж! Як подружжя виготовляє буржуйки для військових
0:02:00
Євдокія Терен
Чотири сини та двоє онуків у ЗСУ, а дві доньки — під окупацією: історія жінки, яка чекає вдома на своїх 15 дітей
Більше відео
Допомога Україні
Читати далі
Від вікон до технологічного забезпечення: світ з новою силою взявся допомагати Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь