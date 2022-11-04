Ледь не забили до смерті, бо не захотіла здавати сина: історія дивом врятованих із Херсона

Окупанти побили жінку до півсмерті, бо вона не хотіла здавати їм свого сина. Сім’я Харенків виїхала з Херсонщини наприкінці серпня. Після того, як до їхнього дому навідались російські військові.

Вони шукали 19-річного хлопця, який був учасником Національного корпусу. Його вдома не застали. Мати не сказала, де знайти сина, тому її жорстоко побили. Жінка місяць пробула у лікарні.

Галина з 19-річним сином Іваном приїхала до Львова наприкінці серпня. Вони виїхали з окупованих Олешків. З початку вторгнення не думали покидати дім, та з кожним днем в окупації ставало дедалі важче.

Зараз також дивляться

Спочатку нас били “ДНРівці”, вони відбирали автомобілі, грабували нас. Потім кадировці, Росгвардія та буряти. Від бурятів ми вже й тікали, — з жахом згадує постраждала Галина.

Її син Іван з 16 років був учасником Нацкорпусу. 24 лютого відразу пішов у військкомат, але там було зачинено.

Зараз Харенки мешкають у львівському прихистку. Крім них тут ще близько півтори сотні людей зі сходу та півдня.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історії врятованих родин із Київщини.