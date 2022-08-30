Моє життя повертається: історія незламної українки, яка втратила ногу у Краматорську, але не здалася

Втратила ногу, але не втратила себе. З таким статусом у соцмережах українка Анастасія Шестопал з Дружківки розпочала нову сторінку життя.

8 квітня дівчина потрапила під обстріл вокзалу у Краматорську, який атакували російські окупанти ракетою з цинічним написом “за дітей”.

19-річна студентка Київського національного Університету ім. Драгоманова отримала тоді тяжкі поранення, але, як розповідає сама, не втрачала свідомості, поки не потрапила у лікарню в Дніпрі.

Лікарі декілька днів боролися за її ліву ногу, та зрештою постало інше питання – чи буде Настя взагалі жити. Тому медикам довелось ампутувати кінцівку.

А колись Настя займалась хореографією, встигла закінчити школу зі срібною медаллю та розпочати навчання на соціального працівника в Києві. Тепер дівчина активно займається спортом, щоб швидше пройти реабілітацію та отримати новий протез.

Її родина та друзі – головна опора. Підписники у соцмережах захоплюються характером дівчини та дарують стовідсоткову підтримку і любов. Це й не дивно, оскільки Настя стала прикладом незламності для тих, кого також травмувало через ворожі обстріли.

Я на одній нозі можу скакати, у мене поновлюються тренування. Займаюся спортом. Тому моє життя повертається. Було б тільки бажання!

Дівчина й не забуває про самоконтроль, саме він рятує її від поганих думок. Хоча процес прийняття нової себе ще триває.

Попереду у Насті чимало творчих планів, здійснення мрій та бажання підтримувати поранених на війні. І звісно – довгоочікуване повернення в Україну.

А поки українка нині в німецькому місті Ессен проходить реабілітацію та чекає на виготовлення протеза лівої ноги, займається спортом, вивчає німецьку, англійську та активно веде соціальні мережі.

Після пережитого намагаються оговтатись також українці, які виїхали з тимчасово окупованого Херсону. Читай історію херсонської лікарки про нестачу ліків, російський терор та розстріл мирного населення.

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