Ледь не відлетіли на небо: історія двох братиків, які втратили батьків, але вчепились за життя

Ракетні обстріли російських загарбників забрали у них матір та вітчима. Однак двоє неповнолітніх братів дивом вижили після обстрілів Сергіївки на Одещині.

Спершу прилетіло у туристичну базу, наступний удар окупанти завдали по житловому будинку. Люди, що проживали в під’їзді хлопчиків, загинули.

З-під завалів дітей витягали сусіди, після чого відвезли до реанімації. Попри множинні травми, які загрожували життю, медикам вдалося врятувати їх.

Обличчя 14-річного Володі понівечило осколками, у хлопця зламана рука, а у його 8-річного брата Якова – травми значно серйозніші. Дитині розрізало сонну артерію, рятувальникам довелось перетискати її, аби врятувати хлопчика.

Її перетискали, щоб спинити кровотечу. Це було необхідно, щоб дитина не стекла кров’ю і не померла. Проте її перетискали задовго і відмерла права частина мозку. Через це у Якова був глибокий інсульт і не рухались ліві ручка і ніжка.

З Одещини хлопців евакуювали до Львова. Старшого стабілізували швидко, а за життя молодшого брата лікарям довелося боротися. Однак дивом, попри усю важкість стану та прогнози лікарів, Яків почав стрімко одужувати.

На очах стан просто з дня у день почав блискавично покращуватись і вже на момент виписки з відділення він розмовляв, – говорить завідувач відділення нейрохірургії Михайло Ловга.

Тепер вже понад місяць хлопці займаються з реабілітологом. Володя вже може згинати пальці руки, а Яша, на подив усім, навіть потроху починає робити перші кроки.

Зараз хлопцями опікується кузина Євгенія, яка постійно підбадьорює та підтримує братиків. Тепер вона з дітьми відправилась до Відня, де хлопці проходитимуть реабілітацію. Після повного свого одужання та перемоги України, вони планують повернутися додому.

Так само повернутись додому мріє й 11-річний Кирил. Читай, як маленький хлопчик втратив маму та пережив інсульт, але продовжує вчитись жити заново.

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