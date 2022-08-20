Люди

Ледь не відлетіли на небо: історія двох братиків, які втратили батьків, але вчепились за життя

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 20 Серпня 2022, 14:00

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