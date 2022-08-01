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Свист снаряда пронизував тишу: історія дівчинки, яка отримала поранення за переглядом мультфільмів

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Серпня 2022, 09:00
Історія дівчинки, яка отримала поранення за переглядом мультфільмів
Фото: UNICEF

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