Свист снаряда пронизывал тишину: история девочки, получившей ранения за просмотром мультфильмов

Любимые мультики на экране телевизора, а за окном где-то далеко из рук оккупантов отправляется снаряд, который принесет девятилетней Полине как физические, так и психологические травмы.

Пронзительный свист среди сверхъестественной тишины разделил жизнь маленькой девочки на до и после. Она привыкла к мирной, но активной жизни, которую наполняли школа, занятия тайквондо, айкидо, кикбоксинга и даже танцами.

Однако с февраля Полина начала привыкать к новой жизни под звуки сирен, а 26 мая война буквально пришла к ней в квартиру, полностью разрушив представление о безопасности и стенах ее дома.

Девочка спокойно смотрела любимые мультики и в один момент почувствовала мощную ударную волну, отбросившую ребенка на кровать. В ту минуту в многоэтажку прилетели сразу несколько снарядов, унесшие жизни двух человек.

После взрывов раздалась сирена. Однако ни девочка, ни ее мама не могли услышать эти звуки, поскольку их оглушило от взрыва.

Мать сразу побежала к своей Полинке, пытаясь найти ее в задымленной комнате. Понимала только, что нужно искать где-нибудь на кровати. Когда увидела ребенка, просто сказала ей запрыгнуть на руки, чтобы вместе бежать из здания. А девочка только плакала и пыталась что-то кричать.

У меня было одно ухо оглушенное. И я не чувствовала руку. Только была шокирована, и все, – вспоминает ребенок.

Все, что могла понять мать, это то, что-то случилось с рукой. Как потом оказалось, обломок снаряда попал девочке в шею и она потеряла много крови.

Однако это уже стало известно, когда женщина выбежала в коридор и отец ребенка вызвал скорую. Только тогда была возможность получше осмотреть девочку

Но, несмотря на ранения, болевой шок и значительную кровопотерю, Полину удалось спасти и эвакуировать вместе с семьей во Львов. Теперь в больницу Св. Николая Первого медобъединения Львова приходит посещать сестренку и брат-близнец Полины Павел.

Хотя мальчик делится, что ему было страшно видеть сестру в таком состоянии. Все аппараты, к которым была подключена Полина, пугали его. Однако Павел все же пытается собрать всю волю в кулак и быть мужественным, поэтому, несмотря на переживания, опекается как Полиной, так и мамой.

И даже несмотря на то, что девочка все никак не может забыть страшные события того весеннего дня, которые ей каждую ночь снятся, она все же продолжает мечтать по-детски.

Хочу, чтобы кончилась война и прокатиться на велосипеде. Чтобы был у меня наконец-то велосипед.

А пока дети мечтают о счастливом и мирном будущем, украинские женщины готовы бороться за него всеми возможными способами. Читай историю военной ВСУ Виктории, которую уже называют украинской Ларой Крофт.

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