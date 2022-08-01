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Свист снаряда пронизывал тишину: история девочки, получившей ранения за просмотром мультфильмов

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 августа 2022, 09:00
Історія дівчинки, яка отримала поранення за переглядом мультфільмів
Фото: UNICEF

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