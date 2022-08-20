Едва не улетели на небо: история двух братьев, потерявших родителей, но уцепились за жизнь

Ракетные обстрелы русских захватчиков забрали у них мать и отчима. Однако двое несовершеннолетних братьев чудом выжили после обстрелов Сергеевки в Одесской области.

Сначала прилетело в туристическую базу, следующий удар оккупанты нанесли по жилому дому. Люди, проживавшие в подъезде мальчиков, погибли.

Из-под завалов детей вытаскивали соседи, после чего отвезли в реанимацию. Несмотря на множественные травмы, угрожавшие жизни, медикам удалось спасти их.

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Лицо 14-летнего Володи искалечило осколками, у парня сломана рука, а у его 8-летнего брата Якова – травмы гораздо серьезнее. Ребенку разрезало сонную артерию, спасателям пришлось пережимать ее, чтобы спасти мальчика.

Ее пережимали, чтобы остановить кровотечение. Это было необходимо, чтобы ребенок не стек кровью и не умер. Однако ее пережимали сильно долго и отмерла правая часть мозга. Поэтому у Якова был глубокий инсульт и не двигались левые ручка и ножка.

С Одесской области ребят эвакуировали во Львов. Старшего стабилизировали быстро, а при жизни младшего брата врачам пришлось сражаться. Однако чудом, несмотря на всю тяжесть состояния и прогнозы врачей, Яков начал стремительно выздоравливать.

На глазах состояние просто с каждым днем ​​начало молниеносно улучшаться и уже на момент выписки из отделения нейрохирургии он разговаривал, – говорит заведующий отделением нейрохирургии Михаил Ловга.

Теперь уже больше месяца ребята занимаются с реабилитологом. Володя уже может сгибать пальцы руки, а Яша, к удивлению всех, даже понемногу начинает делать первые шаги.

Сейчас ребятами занимается кузина Евгения, которая постоянно подбадривает и поддерживает братьев. Теперь она с детьми отправилась в Вену, где ребята будут проходить реабилитацию. После полного своего выздоровления и победы Украины они планируют вернуться домой.

Также вернуться домой мечтает и 11-летний Кирилл. Читай, как маленький мальчик потерял маму и пережил инсульт, но продолжает учиться жить заново.

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