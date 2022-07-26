Рассказы

Потерял под обстрелом маму и пережил инсульт: история спасения 11-летнего Кирилла из Харькова

Полина Спасенко, журналист программы Викна-новости 26 июля 2022, 11:00
Кирило Дев’ятко

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