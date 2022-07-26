Потерял под обстрелом маму и пережил инсульт: история спасения 11-летнего Кирилла из Харькова

До недавнего времени Кирилл Девятко не мог пошевелить пальцами, равно как ходить и говорить. Его, прикованного к постели, отец кормил из ложки.

Так “спасали” ребенка вражеские войска, открыв огонь по Харькову. Когда начинался обстрел, Кирилл вместе с мамой и двоюродным братом бежали к укрытию, но не успели. Женщину убило на месте прямо у ребенка на глазах, а его собственная жизнь оказалась на волоске.

Тогда в общей сложности погибли шесть человек прямо у подъезда, в том числе и двоюродный брат Кирилла. Сам мальчик получил тяжелые обломочные ранения. Дальше была больница. Кирилла прооперировали, осколки вытащили.

Он уже понемногу начинал поправляться, но через несколько недель неожиданно произошел инсульт. Сидел дома, но внезапно начал клониться на бок и перестал разговаривать.

Оказалось, что медики не заметили обломок, оставшийся у ребенка в шее. Тогда возникла необходимость сделать еще одну сложную операцию.

В постоянно остававшемся под обстрелами Харькове такой сделать не могли. Поэтому благотворители эвакуировали Кирилла – сначала реанимобилем в Польшу, а оттуда самолетом в Италию.

То, что сын уже возвращается к нормальной жизни, отец называет одним словом – чудо.

Теперь, когда они остались только вдвоем, семья пытается учиться жить заново и очень часто вспоминает маму. И, конечно, оба мечтают вернуться домой в Украину.

Также после вражеского обстрела пришлось отправиться на долгосрочное лечение и 15-летнему Артему. Читай историю подростка, пережившего удар по вокзалу Краматорска.

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