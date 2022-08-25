Розповіді

Нестача ліків, російський терор та розстріл мирного населення. Лікарка з Херсона розповіла про окупацію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Серпня 2022, 20:00
Лілія Сарахман: лікарка з Херсона розповіла про окупацію
Фото: Instagram

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