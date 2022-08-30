Моя жизнь возвращается: история несокрушимой украинки, которая потеряла ногу в Краматорске, но не сдалась

Потеряла ногу, но не потеряла себя. С таким статусом в соцсетях украинка Анастасия Шестопал из Дружковки начала новую страницу жизни.

8 апреля девушка попала под обстрел вокзала в Краматорске, который атаковали российские оккупанты ракетой с циничной надписью “за детей”.

19-летняя студентка Киевского Национального Университета им. Драгоманова получила тогда тяжелые ранения, но, как сама рассказывает, не теряла сознания, пока не попала в больницу в Днепре.

Врачи несколько дней боролись за ее левую ногу, но в конце концов возник другой вопрос – будет ли Настя вообще жить. Поэтому медикам пришлось ампутировать конечность.

Когда-то Настя занималась хореографией, успела окончить школу с серебряной медалью и начать обучение на социального работника в Киеве. Теперь девушка активно занимается спортом, чтобы поскорее пройти реабилитацию и получить новый протез.

Ее семья и друзья – главная опора. Подписчики в соцсетях увлекаются характером девушки и дарят стопроцентную поддержку и любовь. Это и не удивительно, поскольку Настя стала примером несокрушимости для тех, кого также травмировало из-за вражеских обстрелов.

Я на одной ноге могу скакать, у меня возобновляются тренировки. Занимаюсь спортом. Поэтому моя жизнь возвращается. Было бы только желание!

Девушка также не забывает о самоконтроле, именно он спасает ее от плохих мыслей. Хотя процесс принятия новой себя еще продолжается.

Впереди у Насти немало творческих планов, исполнения мечт и желание поддерживать раненых на войне. И конечно – долгожданное возвращение в Украину.

А пока украинка в немецком городе Эссен проходит реабилитацию и ждет изготовления протеза левой ноги, занимается спортом, изучает немецкий, английский и активно ведет социальные сети.

После пережитого пытаются прийти в себя также украинцы, выехавшие из временно оккупированного Херсона. Читай историю херсонского врача о нехватке лекарств, российском терроре и расстреле мирного населения.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!