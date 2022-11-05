Украина

Чудом не пошли в убежище и выжили! Никополь под постоянным огнем оккупантов

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 05 ноября 2022, 13:00

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