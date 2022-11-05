Чудом не пошли в убежище и выжили! Никополь под постоянным огнем оккупантов

Накануне россияне снова накрыли Градами и тяжелой артиллерией две громады Днепропетровской области — Никопольскую и Марганецкую.

Одну из семей сохранило чудо: во время обстрелов они всегда уходили в укрытие, но во время очередных взрывов остались в доме. Людей спасло то, что не пошли в подвал, который загорелся и был усыпан осколками снаряда.

Мы не спрятались сюда. Если были бы там, то, наверное, до нас достало бы. Там прокладка была, все выбилось и еще загорелось, — рассказывает жительница Лидия.

В Никополе в очередной раз загорелась автозаправка. Вражеские снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

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К нам прилетели 2 “подарка”. Один попал в стену, пробил ее насквозь. Другой попал в землю и детонировал, осколками побило окна, стены, порог, — рассказывает директор колледжа Алексей.

Кроме того, российские войска атакуют Никопольский район еще и беспилотниками. Военные из воздушного командования Південь уничтожили 4 дрона-камикадзе Шахед-136.

Местные жители говорят, что червертый месяц ежесуточно страдают от вражеских обстрелов. И прячутся, кто где может.

В прошлом месяце оккупанты обстреляли колонну гражданских авто в Запорожье. Погиб 31 человек, среди них двое детей. 92 получили ранения. Читай, что рассказывают очевидцы об этом обстреле.