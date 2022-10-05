Никто такого не ожидал — очевидцы о зверском обстреле колонны гражданских авто в Запорожье

В больнице остаются десятки искалеченных после кровавого теракта, который совершили российские зенитчики в Запорожье в прошлую пятницу. Пятеро раненых до сих пор в реанимации.

В то утро оккупанты ударили сразу тремя ракетами из комплекса С-300 по логистическому хабу на окраине областного центра, где люди ждали своей очереди, чтобы поехать на временно оккупированную территорию.

Очевидцы рассказали, что у них запечатлелось в памяти из того реактивного ада.

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Все затряслись, никто такого не ожидал, — говорит Сергей, который в тот день направлялся к своим родственникам на оккупированную территорию.

Ему удалось выжить, но без ранения не обошлось. В шоковом состоянии он все-таки смог кое-как перевязать рану полотенцем и доехать до больницы своим автомобилем.

У мужчины осколочное ранение берцовой кости. К счастью, врачи смогли вовремя оказать ему помощь и сейчас он идет на выздоровление.

Пострадавший вспоминает, что на месте трагедии было множество земляков, искалеченных российскими ракетами. В областную больницу доставили 31 тяжело раненого.

На следующий день после операции одна женщина скончалась. Других сейчас постепенно переводят из реанимации в обычное отделение.

Всего 30 сентября в Запорожье от рук россиян погиб 31 человек, в том числе двое детей. 92 получили ранения.

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