Ніхто такого не очікував — очевидці про звірський обстріл колони цивільних авто у Запоріжжі

У лікарні лишаються десятки скалічених після кривавого теракту, що вчинили російські зенітники у Запоріжжі минулої п’ятниці. П’ятеро поранених досі в реанімації.

Того ранку окупанти вгатили одразу трьома ракетами з комплексу С-300 по логістичному хабу на околиці, де люди чекали своєї черги, щоб рушити на тимчасово окуповану територію.

Очевидці розповіли, що в них закарбувалось у пам’яті з того реактивного пекла.

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Усі здригнулись, ніхто такого не очікував, — каже Сергій, який того дня прямував до своїх родичів на окуповану територію.

Йому пощастило вижити, утім, без поранення не обійшлось. У шоковому стані він усе-таки зміг так-сяк перев’язати рану рушником та доїхати до лікарні своєю автівкою.

У чоловіка уламкове поранення гомілкової кістки. На щастя, лікарі змогли вчасно надати йому допомогу й нині він іде на одужання.

Постраждалий пригадує, що на місці трагедії було безліч земляків, скалічених російськими ракетами. До обласної лікарні доправили 31 найтяжче пораненого.

Наступного дня після операції одна жінка померла. Інших нині поступово переводять з реанімації у звичайне відділення.

Загалом 30 вересня у Запоріжжі від рук росіян загинула 31 людина, серед них двоє дітей. 92 зазнали поранень.

Сьогодні, 5 жовтня, пролунали масові вибухи у Білій Церкві Київської області. Росіяни атакували містечко з дронів-камікадзе типу Shahed-136. Читай, що про це наразі відомо.

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