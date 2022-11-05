Дивом не пішли у звичне сховище і вижили! Нікополь під постійним вогнем окупантів

Напередодні росіяни знову накрили Градами та важкою артилерією дві громади Дніпропетровщини, Нікопольську та Марганецьку.

Одну з сімей зберегло диво, під час обстрілів вони завжди йшли в укриття, але під час чергових вибухів, залишилися у будинку. Людей врятувало те, що не пішли у підвал, який загорівся та був побитий уламками снаряда.

Ми не заховалися сюди. Якби ми були там, може б і до нас дістало. Там прокладка була, воно все повибивалося і ще загорілося, — розповідає мешканка Лідія.

У Нікополі вкотре зайнялася автозаправка. Ворожі снаряди пошкодили будинки, коледж, меблеве виробництво та промислове підприємство.

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До нас прилетіло 2 “подарунки”. Один потрапив у стіну, пробив її наскрізь. Другий попав в землю і здетонував, осколками побило вікна, стіни, поріг, — розповідає директор коледжу Олексій.

Крім того, російські війська атакують Нікопольський район іще й безпілотниками. Військові з повітряного командування Схід знищили 4 дрони-камікадзе Шахед-136.

Місцеві жителі кажуть, що четвертий місяць щодоби потерпають від ворожих обстрілів. І ховаються, хто де може.

Минулого місяця окупанти обстріляли колону цивільних авто у Запоріжжі. Тоді загинула 31 людина, серед них двоє дітей. 92 зазнали поранень. Читай, що розповідають очевидці про цей обстріл.