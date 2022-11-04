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Про ядерку в стінах Генасамблеї, таємні рішення ООН та мирний договір з РФ — інтерв’ю з Сергієм Кислицею

Наталія Луценко, Журналістка програми Факти ICTV 04 Листопада 2022, 16:03
Сергій Кислиця розповів про те, чи можливо виключити Росію з ООН
Фото: Getty Images

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