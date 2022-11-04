О ядерке в стенах Генассамблеи, тайных решениях ООН и мирном договоре с РФ — интервью с Сергеем Кислицей

Пока ВСУ борются за победу Украины на поле боя, наши дипломаты сражаются на международной арене для того, чтобы каждому в мире наконец стало понятно, кто такая Россия и какая у нее цель.

Одной из весомых побед украинской дипломатии стало то, что Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую действия РФ и поддерживающую суверенитет Украины.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица эксклюзивно рассказал Вікнам, что такое решение на самом деле означает для Украины и России, могут ли РФ выгнать из ООН и нужно ли будет подписывать мирный договор со страной-агрессором после победы Украины.

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С вашей стороны не раз звучало в сторону российского постпреда при ООН, что за присутствие РФ в организации никто не голосовал. Этот аргумент имеет вес или это скорее дипломатический троллинг РФ?

Я никогда не говорил, что Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности голосовали по поводу того, что РФ может быть правопреемником Советского Союза.

Больше того, наоборот, я всегда утверждал и продолжаю утверждать, что никогда ни в Совбезе, ни в Генассамблее не проводили не только голосование, но даже заседание на эту тему.

Я никогда не видел никаких архивных протоколов подобных заседаний. Следовательно, я продолжаю настаивать на том, что решение о том, что РФ заняла место СССР в Совете Безопасности и ООН, принималось за кулисами ограниченным количеством стран, которые считали, что имеют на это право. Хотя они не наделены таким правом по уставу ООН.

Если кто-то будет утверждать, что такое закулисное решение основано на их анализе правовой системы или нормативной базы, они должны были публично в 1991 году дать разъяснения.

Должен был выйти, например, представитель секретариата ООН, правовой советник Генсекретаря и сказать, что проведен такой-то анализ.

Вместо этого у нас есть подтверждения, что юридический советник секретариата ООН, по меньшей мере, в период с августа по декабрь информировал Генсекретаря, что при любом сценарии нужно провести голосование в Совбезе, а затем в Генассамблее.

Поэтому, как я недавно сказал в одном интервью, поскольку это не юридический вопрос (потому что не был решен юридическим способом), это было политическое решение.

Политическим способом оно должно быть решено на фоне полной дискредитации РФ как страны, в которой не только руководство, но и значительные слои населения стали соучастниками военных преступлений и преступлений против гуманности.

Эта дискредитация должна сделать настолько несовместимым пребывание РФ в Совбезе и ООН в целом, что должно быть принято политическое решение.

Если вы меня спросите, на фоне голосования в 143 голоса созрела ли Генассамблея для принятия такого политического решения, то нет, я так не считаю.

В частности, потому что, как показало голосование по лишению РФ прав члена Совета ООН по правам человека, к сожалению, значительное количество стран мира различает осуждение действий РФ как агрессора от того, может ли РФ быть членом СПЧ или членом организации в целом.

Это наносит не только имиджевый, но и функциональный ущерб организации. В конце концов, организация — это не стены и не здание. Это коллективное решение всех стран-членов.

Вы говорите, что Генассамблея еще не созрела. Что должно произойти переломного, чтобы ситуация изменилась в пользу Украины?

Ничто в ООН не делается кавалерийским наступлением. Вы не можете ворваться в Генассамблею, бросить на стол проект-решение и заставить всех голосовать. Это только добавит дискредитацию и минимум голосов.

Собственно, это то, что пытался провернуть Василий Небензя (постпред РФ в ООН) на прошлой неделе, когда ему не удалось ввести беспрецедентное тайное голосование в Генассамблее.

Что он предложил: ну, если вы не хотите тайное, то будем голосовать по поводу резолюции прямо сейчас. То есть, по его плану, мы должны были немедленно проголосовать за резолюцию до того, как состоялись очень сложные и информативные дебаты.

Они продолжались понедельник и практически всю среду. Страны имели возможность выслушать всех и консолидировать свою позицию.

Поэтому любое решение имеет очень глобальные последствия и занимает очень много месяцев и даже иногда лет. Потому что это вопрос привлечения к ответственности.

Вы помните, что в первый месяц полномасштабной агрессии была создана группа стран-друзей, виновных в совершении военных преступлений?

У нас уже восьмой месяц полномасштабной войны, и каждый второй день проходят консультации и дискуссии о том, каким должно быть решение Генассамблеи по привлечению к ответственности, в том числе за причиненный ущерб.

Я думаю, что, возможно, уже в ноябре Генассамблея будет рассматривать определенные решения. Если мы хотим качественное решение, а не просто декларацию, это чрезвычайный процесс переговоров в столицах при участии МИД.

Потому что, скажем, привлечение к ответственности — это и позиции Министерства юстиции, и Министерства финансов. Люди не должны думать, что послы собираются в Генассамблее и по своему усмотрению голосуют. Нет.

Каждое решение такого уровня Генассамблеи — это результат работы невероятного количества чиновников в каждой столице.

Учитывая последствия и глубину этих решений, когда речь идет об Украине, это, в частности, результат почти ежедневных контактов президента Владимира Зеленского со своими коллегами, главы МИД Дмитрия Кулебы — со своими.

Работает наш министр юстиции и его заместители. И мы видим, что результат, которого мы достигли, — 143 голоса, когда голосовали за осуждение “референдумов”, он состоялся и на фоне разговоров президента Зеленского с лидерами других стран и также на фоне визита министра Кулебы в Африку.

Когда мы критикуем ООН, то критикуем и сами себя, и правительства, и их членов. Несмотря на то, что большинство на нашей стороне, они не смогут проголосовать без того, чтобы их министерства юстиции и финансов дали отмашку.

Вы отметили, что эти 143 голоса — красноречивый результат. Но все-таки, что он дает Украине?

Во-первых, это полностью подорвало тот нарратив, который и Путин, и Лавров, и Небензя отчаянно пытались насадить всему миру. Потому что они совершенно бесстыдно заявляли, что их действия с первого дня агрессии — это исполнение 51-й статьи устава о самообороне.

Затем, когда дело дошло до незаконных “референдумов”, это якобы выполнение соответствующих деклараций и норм международного права о самоопределении народов.

И тут бах — и эту версию поддерживает только Северная Корея, Сирия, Никарагуа и Беларусь. И все! Это ядерная бомба в стенах Генассамблеи в виде РФ.

Когда Украина победит, нужно ли будет нам оформлять мирный договор, нужны ли для этого международные организации? Есть ли вообще смысл что-то оформлять со страной-агрессором?

Военная победа на территории Украины, полный разгром российских вооруженных сил, вытеснение (захватчиков — ред.) за пределы государственной границы, которая признана всем миром, по моему мнению, не будут означать конец войны.

Потому что, если не будет проведена депутинизация режима в РФ, мы, к сожалению, будем жить постоянно в напряжении, под угрозой повторения военной интервенции.

Германия перестала быть угрозой для мира после двух мировых войн только потому, что прошла через очень продолжительный и болезненный процесс денацификации.

Но это стало возможным благодаря тому, что Германия в течение многих лет находилась под оккупацией США, Франции, Великобритании и Советского Союза.

Россия никогда не будет оккупирована, ни при каком сценарии. Разве что РФ развалится на куски и придется активировать части устава ООН, которые уже многие десятилетия не применяются. Вспомним совет опеки над неконтролируемыми территориями.

Но, очевидно, РФ придется пройти процесс депутинизации и очищения самостоятельно. Конечно, с помощью остального мира, но это долг самих россиян.

Если вы спросите, верю ли я в это, то нет. Следовательно, Украина должна вступить в НАТО, пройти полную интеграцию в Евросоюз.

Дальнейшее развитие чрезвычайно крепких вооруженных сил, укрепление экономики — на ближайшие десятилетия единственный правильный путь для ответа на потенциальную угрозу, которая и дальше будет возникать со стороны этой огромной территории, которая сегодня называется РФ.

И дай Бог, чтобы мы с помощью стран демократического лагеря смогли реализовать наши планы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Иен приехал в Украину как волонтер и американский правоохранитель из спецподразделения, чтобы учить местных солдат современной тактике ведения боя.

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