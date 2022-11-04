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О ядерке в стенах Генассамблеи, тайных решениях ООН и мирном договоре с РФ — интервью с Сергеем Кислицей

Наталья Луценко, Журналистка программы Факты ICTV 04 ноября 2022, 16:03
Сергій Кислиця розповів про те, чи можливо виключити Росію з ООН
Фото: Getty Images

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