Неофициальная мировая война: экс-штурмовик США о войне в Украине и наших шансах на победу

Российские пропагандисты открыли на него информационную охоту, пока он находится в тысячах километров от родного дома.

Иен приехал в Украину в качестве волонтера и американского правоохранителя из спецподразделения, чтобы учить местных солдат современной тактике ведения боя. Впрочем, раскрыть свою фамилию и лицо для медиа он не может, потому что в России о нем уже знают как об “агенте”, который сотрудничает с ВСУ, или другими словами — человеке, которого стоит убить.

Но приоткрыть завесу военной подготовки наших защитников Иен решился в эксклюзивном интервью для Вікон. Об опыте в штурмовом подразделении SWAT, сильных и слабых сторонах украинской армии и готовности Украины вступать в НАТО и победить РФ в войне мы лично поговорили с волонтером.

Сейчас также смотрят

— Иен, каков ваш общий опыт службы?

— Я сам из Огайо. Там я последние шесть лет — офицер местной полиции, четыре из которых принимал участие в специальных штурмовых операциях в подразделении SWAT (SWAT — подразделения в американских правоохранительных органах, использующие спецтактики в операциях высокого риска, — ред.).

Так что у меня было много задач, в ходе выполнения которых я получил те навыки выживания в горячих точках, которые могу передать другим. В детали моих спецопераций в SWAT вдаваться не могу, но точно скажу — этот опыт является основой того, чему я сейчас учу ребят из ВСУ.

— Как вы очутились в Украине?

— В ноябре прошлого года мы с несколькими друзьями в США проводили курсы обращения с оружием и тактики спецопераций для правоохранителей, в том числе были и тренинги для гражданских по базовой самозащите.

Не так много времени прошло, и мы увидели, что произошло в Украине. Тысячи неподготовленных мужчин и женщин пошли на службу. Это был новый вызов.

Мы имели опыт обучения тактическому обращению с оружием, в том числе армейским. Мы хотели сделать что-то эффективное для украинцев, для их победы. Итак, мы решили ехать с нашей командой в Украину.

Мы уладили все с документами, взяли билеты и отправились в путь. Это была моя первая поездка в Европу в жизни. Когда я пересек украинскую границу в Медице (Польша, — ред.), то первыми, кого я увидел, были украинские беженцы. Семьи с детьми, уставшие. Видеть это вживую, не по телевизору или в медиа, было иначе.

Сначала я познакомился с Украиной во Львове, но мой первый тренинг состоялся в Киеве для нескольких подразделений ВСУ.

— Как вам опыт работы с украинцами в условиях войны?

Украинцы невероятно быстро учатся! Они хватают новое с таким восторгом, какого я не видел у нас в Штатах.

— И интересно, что ребята, которых я здесь учу, не боятся постоянно повышать уровень сложности. Ибо они четко отдают себе отчет в том, что от того, насколько жесткие условия они сейчас испытают в симуляции во время подготовки, настолько они будут готовы к похожему на реальном поле боя.

Мне даже не нужно их мотивировать. Они хотят и просят сами что-нибудь показать. Скажу больше: многие рядовые бойцы разыскивают мои контакты, рассказывают о моих тренингах своим командирам и просят дать разрешение на обучение всего подразделения. И тогда мы начинаем работать.

— Какой уровень подготовки наших военнослужащих вы увидели? Какие основные пробелы?

— Особенность украинской армии сейчас — разнообразие уровней подготовки у отдельных бойцов. Есть люди, имеющие огромный опыт службы, есть специализированный опыт, но есть и те, кто меня поразил неготовностью держать оружие вообще.

Я ехал в Украину рассказывать, как применить базовые навыки так, чтобы враг был уничтожен как можно быстрее и эффективнее, а пришлось объяснять очень базовые вещи, например, где хранить магазин от автомата так, чтобы, пока боец ​​его достанет для перезарядки, его не убили.

Впрочем, я понимаю причины такого явления — никто не был готов ко вторжению: ни Украина, ни мир. Но позитивом является то, о чем я говорил — готовность учиться и безумная самоотдача.

Здесь никого не затягивают силой на фронт, все приходят с четким осознанием, почему они здесь, в том числе и на моих тренингах.

Пока мы с ребятами работаем над базовым использованием оружия, тактикой и маневрами в ходе операций.

— Вы становились свидетелем явления коррупции в действующей украинской армии, будучи тренером военных?

— Я вижу последствия коррупции, местами это видно. Глядя на форму ребят, их экипировку, отчасти понимаю, что им не дают необходимые базовые вещи для службы. Или эти вещи чрезвычайно низкого качества, не отвечающего средствам, потраченным на них.

Ребята сами мне это рассказывают и говорят, что справится с этим помогают волонтеры или что-то покупают самостоятельно для себя. Тем не менее средства, которые выделяет государство, выделяют те же США, их должно было хватить.

Я делаю вывод, что коррупция существует на местах. К тому же ребят недостаточно тренируют здесь, в Украине. Какая причина, это мне неизвестно, однако я это вижу. К сожалению, это очень большая проблема. Впрочем, указывать на кого-то конкретно и винить не могу.

— Украина как государство с определенным уровнем развития Вооруженных сил и системы обороны готова вступать в НАТО? Если нет, когда будет готова?

— Ну, я не военный аналитик и не политик, поэтому могу точно ответить — да, Украина готова. Она была готова много лет назад, когда заявила о своем курсе в НАТО.

Я, как американец, очень хотел бы видеть Украину в НАТО. Если бы это вступление произошло гораздо раньше, не было бы войны с Россией. Они бы не отважились напасть.

Однако есть ряд причин, которые не позволяют вашему государству стать частью военного блока, и их действительно могут объяснить уже сами представители стран-членов НАТО. Среди них, я подозреваю, стандарты армии НАТО, до которых Украине еще очень далеко. Но получить их было нереально с бэкграундом, который был в ВСУ до 2022 года.

Многие годы украинская армия утопала в стандартах еще советского образца, после 2014 года дела стали лучше, но нехватка финансов и надежного руководства не дала развиваться должным образом.

Сейчас менее чем за год можно увидеть безумный прогресс, однако это все еще не армия НАТО. И в условиях войны она не станет ею быстро и на 100%.

Выход в практической плоскости сейчас — учиться новым стандартам индивидуально, как это делают отдельные подразделения. А потом этот опыт следует передать дальше, пока новое поколение бойцов не будет служить по этим стандартам. Со своей стороны, я все сделаю, чтобы дать что-то украинцам для ускорения этого процесса.

— Как-то в соцсетях вы рассказывали, что на вас охотятся российские спецслужбы, пишут о вас в пропагандистских российских медиа. Что пишут и с какой главной целью вас ищут?

— Мои фото с автоматом среди ребят ВСУ уже облетели массу Telegram-каналов и пабликов пропагандистских медиа. Для россиян я член иностранного легиона ВСУ, который стреляет в россиян и убивает их.

Где-то пишут, что я учу украинцев, но это тоже расценивается как участие в войне против РФ. Для них я цель на уничтожение. Они будут очень в шоке, когда разберутся, что я не зарабатываю деньги на этой войне, я не получаю ничего от моих тренингов. И прячусь я не очень ловко, если честно.

У меня куча татуировок, поэтому если хорошо поискать, меня нетрудно найти и разоблачить мое лицо. Но я знаю, почему я здесь. Поэтому пусть пишут, пусть ищут (улыбается, — ред.).

— Как вы думаете, почему ваша родная страна США и большинство стран ЕС оказывают военную помощь Украине дозировано, а не массово и сразу? Это стратегия постепенного истощения России на поле битвы или другие причины?

— Будь я военным аналитиком, я бы согласился, что в этом есть определенная стратегия. Но кое-что я могу точно сказать как гражданин США — дать Украине все и сразу было бы очень болезненно для американского общества. Это вызвало бы недовольство, поскольку оборонные возможности нашей страны тоже важны для нас самих.

Я уже знаю об определенных недовольствах среди наших людей относительно регулярных и значительных финансовых вложений для Украины. Впрочем, пока эти настроения непопулярны. Но я добавлю еще, что предоставление большего количества HIMARS или танков не поможет выиграть войну сразу.

Украинцев нужно научить этим пользоваться, поскольку не HIMARS освобождают территории, а ваши ребята своими собственными руками.

США играют в очень щепетильную игру в этой войне, цель которой — довести Россию до поражения с минимальным количеством жертв, в частности со стороны Украины.

— Откуда среди лидеров мнений США берутся такие высказывания, которые мы недавно видели в Twitter миллиардера от Илона Маска — о призывах к Украине отдать Крым России и фактически капитулировать?

— Такие заявления не следует воспринимать объективно. Илон Маск, несмотря на свою популярность, не является человеком, вовлеченным в реальную войну. Он не владеет реальной ситуацией, как я, например.

Маск не знает вашей культуры, истории и бэкграунда, связанного с агрессией России. Для Илона Маска война в Украине — это нечто, создающее проблемы всему миру, и поэтому их нужно решить как можно более коротким путем. И этот путь он собственно и предложил. Однако он не понимает, что этот путь неприемлем по многим причинам.

Скажу вам откровенно, многие американцы смотрят новости об Украине по телевидению и даже близко не осознают, что здесь происходит и как важно, чтобы Украина дала исторический отпор России.

Я лично понял разницу между тем, что слышал в новостях, и тем, что увидел своими глазами, приехав сюда.

— Когда закончится война между Россией и Украиной, по вашему мнению?

— Для себя точно знаю, что Украина должна выиграть. Но я не даю ни себе, ни другим точных гарантий или прогнозов. Все зависит от каждого нового дня, к сожалению. Россия имеет опыт в ведении вторжений и длительных войн. Сирия тому пример. Но с Украиной ситуация другая — вы часть Европы, мир очень поддерживает вас не только дипломатически, но и оружием.

Все прекрасно понимают, что это уже не война России против Украины. Это неофициальная мировая война.

Но есть хорошие новости: Украина продолжает получать все более современное вооружение, а Россия теряет то, которе имела, и не получает нового. Поэтому для меня формула такова: когда Россия максимально потеряет возможности эффективно достигать своих военных целей, тогда Украина победит. Верю, но не знаю точно, что это должно произойти относительно скоро.

Война в Украине не оставила безразличным никого. Мужчины и женщины сменили свою деятельность и помогают Украине победить. Один из них — Али, 31-летний инструктор по военно-тактической подготовке для гражданских и военных. Читай его историю по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!