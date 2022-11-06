Квітучі селища перетворилися на руїни — репортаж із деокупованої Херсонщини

У звільнені села Херсонщини повертаються з евакуації люди. Тим, хто жив під окупацією, страшно згадувати довгі місяці, коли російські військові заради розваги могли розстріляти, спалити машину чи відібрати будинок.

Зараз сльози й хвилювання дещо інші, люди повертаються і не впізнають своїх колись квітучих сіл. Тут руїни, розпач і біда.

Жителька Високопілля Валентина без сліз не може згадувати події цьогорічного березня, саме тоді в їхнє селище увірвалися російські військові. До жінки приїхали налякані діти й онуки:

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Кажуть: “Мамо, зачиняйте вікна й двері, там стріляють”. Таке творилося… Люди таке не можуть робити, — каже вона.

Окупанти базувалися у поліклініці та лікарні, із гаражів зробили склад боєприпасів, викочували міномет та цілили по інших селах. Знищили вісім автівок медзакладу.

Усередині лікарні теж немає нічого вцілілого. Росіяни стягували сюди награбоване й створювали собі “комфортні умови”. У рентгенкабінет занесли басейн, шкіряний диван та хутро.

4 вересня українська армія змогла вигнати загарбників із селища. Окупанти намагалися забрати те, що награбували. Проте тікали швидко й лишили награбоване.

Тут, як і в інших деокупованих селах, немає електрики та водопостачання, бракує ліків. Медики з Київщини приїхали надавати людям допомогу.

У селі Наталине російські війська стояли три тижні. Селилися окупанти, де хотіли, ходити вулицями людям забороняли. Ледь не кожен будинок — без вікон чи дверей. Сюди теж волонтери привозять гуманітарну допомогу.

Російські військові тероризують мешканців прифронтових населених пунктів. Нікополь під постійним вогнем окупантів. Раніше ми розповідали, яка ситуація в місті.

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