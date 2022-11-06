В упор расстреляли больницу с местными — ДБР объявило в розыск двух российских военных

Еще двое российских военных будут отвечать за преступления против мирных людей в Украине. Государственное бюро расследований объявило в розыск танкистов, которые в Тростянце Сумской области, в упор расстреляли местную больницу. Следователи выяснили все: имена, должности, возраст оккупантов, для этого опросили десятки очевидцев.

Дело направили в суд. Теперь российским извергам, открывшим огонь по больнице, грозит 12 лет тюрьмы. Конечно, если они еще не погибли и попадут в руки наших военных.

В больнице на момент выстрела находились десятки пациентов, медики, а в родильном отделении — беременные женщины. После пережитого обстрела у одной из них начались схватки.

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Понимая все угрозы повторных атак, в темноте медики приняли роды. Тогда в условиях оккупации на свет появились две девочки. Анне и Марии уже 8 месяцев. Они вместе с родителями и старшим братом всю оккупацию пробыли в Тростянце.

Побитые осколками стены, выбитая дверь, сожженные кабинеты и ни одного уцелевшего окна — так пострадало родильное отделение. Оккупанты обстреливали здание из минометов, артиллерии и в упор стреляли из танка.

Россияне не разрешали передвигаться по городу даже автомобилям скорой помощи, поэтому беременные приходили в больницу заранее.

Следователи ДБР выяснили — в танке находились трое российских военных. Они стреляли по медучреждению, зная, что там были только мирные жители. После деоккупации танк обнаружили неподалеку и нашли документы подозреваемых.

Обнаруженный танк отремонтировали и передали нашим военным на фронт, преступников объявили в международный розыск, а дело передали в суд.

Россияне понимают все перспективы, если попадут на войну в Украине. Поэтому они заранее звонят на горячие линии и молят о спасении. Раньше мы рассказывали, как россиянин позвонил на горячую линию Хочу жить и признался, что хочет стать украинцем.

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