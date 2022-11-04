Я хочу стать украинцем! С какими словами россияне звонят на горячую линию Хочу жить

На девятом месяце захватнической войны России против Украины россияне стали осознавать, что их солдаты пришли на чужую землю убивать и грабить. На горячую линию Хочу жить позвонил россиянин и заявил, что хочет стать украинцем — читай подробнее.

Россиянин хочет стать украинцем — звонок на горячую линию Хочу жить

В этот раз на горячую линию для россиян позвонил житель Москвы. Рассказал, что ему пытались вручить повестку, и спрашивал, как ему быть.

Я не буду убивать украинцев, я не рашист и не орк. Я адекватный человек и понимаю, что происходит, — рассказал россиянин.

Затем он сказал, что хочет сохранить свою жизнь. Ему посоветовали оформить заявку в чат-боте. Ведь заполняющие такую ​​форму россияне подтверждают, что не хотят воевать против Украины.

Сейчас также смотрят

Гражданам России, которых могут подвергнуть принудительной мобилизации, советуют подготовиться: спрятать кнопочный телефон, чтобы можно было позвонить на горячую линию, когда окажутся на территории Украины, и сохранить свою жизнь.

Я против убийств украинцев, я против геноцида. Я хочу стать гражданином Украины и отказаться от своего гражданства. Хочу стать украинцем, — сказал россиянин.

В конце разговора мужчина спросил, что он может сделать для того, чтобы война прекратилась.

Ранее мы рассказывали, как будет идти война зимой — прогноз Жданова.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!