Я хочу стати українцем! З якими словами росіяни дзвонять на гарячу лінію Хочу жити

На дев’ятий місяць загарбницької війни Росії проти України росіяни почали усвідомлювати, що їхні солдати прийшли на чужу землю вбивати й грабувати. На гарячу лінію Хочу жити зателефонував росіянин і заявив, що хоче стати українцем — читай детальніше.

Росіянин хоче стати українцем — дзвінок на гарячу лінію Хочу жити

Цього разу на гарячу лінію для росіян зателефонував житель Москви. Розповів, що йому намагалися вручити повістку, та питав поради, як йому бути.

Я не буду вбивати українців, я не рашист і не орк. Я адекватна людина і розумію, що відбувається, — розповів росіянин.

Потім він сказав, що хоче зберегти своє життя. Йому порадили оформити заявку в чат-боті. Адже росіяни, які заповнюють таку форму, підтверджують, що не хочуть воювати проти України.

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Громадянам Росії, яких можуть піддати примусовій мобілізації, радять підготуватися: заховати кнопковий телефон, щоб мати змогу подзвонити на гарячу лінію, коли опиняться на території України, і зберегти своє життя.

Я проти вбивств українців, я проти геноциду. Я хочу стати громадянином України і відмовитися від свого громадянства. Хочу стати українцем, — сказав росіянин.

Наприкінці розмови чоловік запитав, що він може зробити для того, щоб війна припинилася.

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