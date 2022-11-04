Україна

Я хочу стати українцем! З якими словами росіяни дзвонять на гарячу лінію Хочу жити

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Листопада 2022, 22:00

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