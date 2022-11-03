Паузи не буде! Якими будуть події на фронті взимку — прогноз Жданова

Збройні сили України продовжують виганяти російських окупантів з української землі. Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, якою буде війна взимку — читай у нашому матеріалі детально.

Прогноз війни на зиму 2022 від Олега Жданова

На думку Олега Жданова, паузи у просуванні ЗСУ чекати не слід. Адже попри рясні дощі та непогоду, українські військові продовжують звільняти окуповані Росією території на всіх напрямках фронту.

Будуть активні дії. Подивіться, сьогодні навіть дощ не заважає. Ми продовжуємо, зокрема, контрнаступальні дії на окремих ділянках та напрямках.

Погодні умови, звісно, не додають комфорту нашим військовим, проте дуже скоро, коли вдарять морози, земля затвердіє і зменшиться вологість.

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На відміну від російських окупантів, українські воїни добре одягнені, нагодовані та озброєні, що, на думку експерта, є запорукою успіху.

Матиме перевагу в зимовий період той, хто тепліше одягне свого солдата, краще підготує пункти обігріву особового складу, доставлятиме і годуватиме гарячою їжею своїх солдатів, той і виграє зимову кампанію.

Складне становище росіян змушує їх до риторики про переговори.

Путін весь час повторює: ми за мир, давайте переговори, але на наших умовах. Отже, вони ще не дозріли до переговорів.

Олег Жданов припускає, що переговори про мир можуть бути виключно у випадку виведення російських військ з усієї території України, а варіантами проведення пропонує прикордонні пункти або Керч.

Ніякої паузи не буде. І зимова кампанія, навпаки, суха погода, навіть морозна, але суха, даватиме можливість виконувати бойові завдання та проводити контрнаступальні дії Збройним силам України.

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