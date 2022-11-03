Паузы не будет! Какими будут события на фронте зимой — прогноз Жданова

Вооруженные силы Украины продолжают выгонять российских оккупантов из украинской земли. Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, какой будет война зимой 2022 — читай в нашем материале подробно.

Прогноз войны на зиму 2022 от Олега Жданова

По мнению Олега Жданова, паузы в продвижении ВСУ ждать не следует. Ведь, несмотря на обильные дожди и непогоду, украинские военные продолжают освобождать оккупированные Россией территории по всем направлениям фронта.

Будут активные действия. Посмотрите, сегодня даже дождь не мешает. Мы продолжаем, в частности, контрнаступательные действия на отдельных участках и направлениях.

Погодные условия, конечно, не добавляют комфорта нашим военным, однако очень скоро, когда ударят морозы, земля затвердеет и уменьшится влажность.

Сейчас также смотрят

В отличие от российских оккупантов, украинские воины хорошо одеты, накормлены и вооружены, что, по мнению эксперта, является залогом успеха.

Имеет преимущество в зимний период тот, кто теплее оденет своего солдата, лучше подготовит пункты обогрева личного состава, будет доставлять и кормить горячей едой своих солдат, тот и выиграет зимнюю кампанию.

Сложное положение россиян вынуждает их к риторике о переговорах.

Путин все время повторяет: мы за мир, давайте переговоры, но на наших условиях. Следовательно, они еще не созрели для переговоров.

Олег Жданов предполагает, что переговоры о мире могут быть исключительно в случае вывода российских войск со всей территории Украины, а вариантами проведения предлагает пограничные пункты или Керчь.

Никакой паузы не будет. И зимняя кампания, и наоборот, сухая погода, даже морозная, но сухая, будет давать возможность выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия ВСУ.

Ранее мы рассказывали, как правильно искать пропавших без вести военных, чтобы не навредить им.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!