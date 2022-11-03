Паузы не будет! Какими будут события на фронте зимой — прогноз Жданова

Вооруженные силы Украины продолжают выгонять российских оккупантов из украинской земли. Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, какой будет война зимой 2022 — читай в нашем материале подробно.
По мнению Олега Жданова, паузы в продвижении ВСУ ждать не следует. Ведь, несмотря на обильные дожди и непогоду, украинские военные продолжают освобождать оккупированные Россией территории по всем направлениям фронта.
Будут активные действия. Посмотрите, сегодня даже дождь не мешает. Мы продолжаем, в частности, контрнаступательные действия на отдельных участках и направлениях.
Будут активные действия. Посмотрите, сегодня даже дождь не мешает. Мы продолжаем, в частности, контрнаступательные действия на отдельных участках и направлениях.
Погодные условия, конечно, не добавляют комфорта нашим военным, однако очень скоро, когда ударят морозы, земля затвердеет и уменьшится влажность.
В отличие от российских оккупантов, украинские воины хорошо одеты, накормлены и вооружены, что, по мнению эксперта, является залогом успеха.
Имеет преимущество в зимний период тот, кто теплее оденет своего солдата, лучше подготовит пункты обогрева личного состава, будет доставлять и кормить горячей едой своих солдат, тот и выиграет зимнюю кампанию.
Имеет преимущество в зимний период тот, кто теплее оденет своего солдата, лучше подготовит пункты обогрева личного состава, будет доставлять и кормить горячей едой своих солдат, тот и выиграет зимнюю кампанию.
Сложное положение россиян вынуждает их к риторике о переговорах.
Путин все время повторяет: мы за мир, давайте переговоры, но на наших условиях. Следовательно, они еще не созрели для переговоров.
Путин все время повторяет: мы за мир, давайте переговоры, но на наших условиях. Следовательно, они еще не созрели для переговоров.
Олег Жданов предполагает, что переговоры о мире могут быть исключительно в случае вывода российских войск со всей территории Украины, а вариантами проведения предлагает пограничные пункты или Керчь.
Никакой паузы не будет. И зимняя кампания, и наоборот, сухая погода, даже морозная, но сухая, будет давать возможность выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия ВСУ.
Никакой паузы не будет. И зимняя кампания, и наоборот, сухая погода, даже морозная, но сухая, будет давать возможность выполнять боевые задания и проводить контрнаступательные действия ВСУ.
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