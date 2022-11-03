Украина

Паузы не будет! Какими будут события на фронте зимой — прогноз Жданова

Анастасия Грубрина, редактор сайта 03 ноября 2022, 15:00
Як йтиме війна взимку — Жданов спрогнозував перебіг війни

Больше видео
0:00:41
Обмін полоненими 3 листопада: 107 військових повернули з полону в Україну
Новый обмен пленными! Вернули 107 военных — защитники Азовстали и добровольцы, которые летали в Мариуполь
0:00:53
День ракетних військ тa артилерії — привітання Залужного
День ракетных войск и артиллерии — что делают “боги войны”
0:09:03
Шукати зниклих безвісти
Помощь или только вред? Стоит ли искать пропавших без вести военных в соцсетях
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Последние видео
0:00:41
Обмін полоненими 3 листопада: 107 військових повернули з полону в Україну

Новый обмен пленными! Вернули 107 военных — защитники Азовстали и добровольцы, которые летали в Мариуполь
Як йтиме війна взимку — Жданов спрогнозував перебіг війни
Паузы не будет! Какими будут события на фронте зимой — прогноз Жданова
0:04:25
Валентина Зубко
Каждый день мог стать последним: боевой медик рассказала, что пережила в российском плену
0:00:53
День ракетних військ тa артилерії — привітання Залужного
День ракетных войск и артиллерии — что делают “боги войны”
0:09:03
Шукати зниклих безвісти
Помощь или только вред? Стоит ли искать пропавших без вести военных в соцсетях
Карта боевых действий
Актуальная карта боевых действий в Украине 3 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:15
Мобилизация росиян
Мобилизация закончилась, а мобилизованные — еще нет: как в России на войну людей забирают
0:03:21
Як лікарі рятують військових у Дніпрі
Побывали в аду и теперь проходят лечение — как в Днепре спасают жизни наших защитников
0:01:12
Перехоплені розмови окупантів: намагаються зрозуміти, чому воюють
Пытаются понять, от кого “защищают” страну — новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:34
Днепропетровская область обстрелы
Ежедневно есть раненые: местные о жизни в Марганце под постоянной канонадой Градов и Ураганов
Больше видео
Обмін полоненими 3 листопада: 107 військових повернули з полону в Україну
Читать дальше
Новый обмен пленными! Вернули 107 военных — защитники Азовстали и добровольцы, которые летали в Мариуполь
Валентина Зубко
Читать дальше
Каждый день мог стать последним: боевой медик рассказала, что пережила в российском плену

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь