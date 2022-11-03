Новий обмін полоненими! Повернули 107 військових — захисники Азовсталі та добровольці, що літали в Маріуполь

3 листопада відбувся черговий обмін військовополоненими. Україна повернула з полону 107 бійців — шість офіцерів та 101 рядовий і сержант. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Військові служили у ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ та Нацгвардії. 74 бійця захищали Азовсталь. Деякі з бійців добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

— Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя та Азовсталі, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла, — наголосив Єрмак.

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На жаль, серед звільнених є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Один поранений боєць постраждав внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Також чимало військових отримали поранення ще в березні.

Повернення 107 військових з полону: відео

Україна робить все для того, щоб повернути усіх наших захисників, а ми їх з нетерпінням чекаємо.

Багато рідних шукають своїх захисників через інтернет. Раніше ми розповідали, як правильно шукати зниклих безвісти на війні та куди звертатися.

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Фото: Андрій Єрмак / Telegram