Новый обмен пленными! Вернули 107 военных — защитники Азовстали и добровольцы, которые летали в Мариуполь

3 ноября состоялся очередной обмен военнопленными. Украина вернула из плена 107 бойцов — шесть офицеров и 101 рядовой и сержант. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Военные служили в ВСУ, ВМС, ТрО, ГПСУ, НПУ, ДССТ и Нацгвардии. 74 бойца защищали Азовсталь. Некоторые из бойцов добровольцами летели на вертолете в Мариуполь, чтобы спасать жизни и воевать за город.

— Мы вернули домой многих раненых в боях. В частности, нам удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя и Азовстали, ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями разных частей тела, — отметил Ермак.

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К сожалению, среди освобожденных есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами. Один раненый боец пострадал в результате теракта в Еленовской колонии. Также многие военные получили ранения еще в марте.

Украина делает все, чтобы вернуть всех наших защитников, а мы их с нетерпением ждем!

Многие родные ищут своих защитников через интернет. Ранее мы рассказывали, как правильно искать пропавших без вести на войне и куда обращаться.

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Фото: Андрей Ермак / Telegram