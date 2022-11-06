Україна

Впритул розстріляли лікарню з місцевими — ДБР оголосило у розшук двох російських військових

Христина Величанська 06 Листопада 2022, 20:00
ДБР оголосило у розшук росіян, які обстрілювали пологовий у Тростянці

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