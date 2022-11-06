Впритул розстріляли лікарню з місцевими — ДБР оголосило у розшук двох російських військових

Ще двоє російських військових відповідатимуть за злочини проти мирних людей в Україні. Державне бюро розслідувань оголосило у розшук танкістів, які у Тростянці на Сумщині впритул розстріляли місцеву лікарню. Слідчі з’ясували усе: імена, посади, вік окупантів. Для цього опитали десятки очевидців.

Справу скерували до суду. Тепер російським нелюдам, які відкрили вогонь по лікарні, загрожує 12 років тюрми. Звісно, якщо вони ще не загинули й потраплять до рук наших військових.

У лікарні на момент обстрілу були десятки пацієнтів, медики, а в пологовому відділенні — вагітні жінки. Після пережитого обстрілу в однієї з них почались перейми.

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Розуміючи всі загрози повторних атак, у темряві медики прийняли пологи. Тоді в умовах окупації на світ з’явились двоє дівчаток. Анні та Марії уже 8 місяців. Вони разом із батьками та старшим братом усю окупацію пробули в Тростянці.

Посічені осколками стіни, вибиті двері, спалені кабінети й жодного вцілілого вікна — так постраждало пологове відділення. Окупанти обстрілювали з мінометів, артилерії та впритул стріляли з танків.

Росіяни не дозволяли пересуватися містом навіть автівкам швидкої допомоги, тому вагітні приходили у лікарню завчасно.

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Слідчі ДБР з’ясували — всередині танку були троє російських військових. Вони били по медзакладу, знаючи, що там були лише мирні мешканці. Після деокупації танк знайшли неподалік та виявили документи підозрюваних.

Знайдений танк відремонтували та передали нашим військовим на фронт, злочинців оголосили у міжнародний розшук, а справу передали до суду.

Росіяни розуміють свої перспективи, якщо потраплять на війну в Україну. Тому заздалегідь телефонують на гарячі лінії й благають про порятунок. Раніше ми розповідали, як росіянин зателефонував на гарячу лінію Хочу жити та зізнався, що хоче стати українцем.

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