Народу уже не хватает: перехваченные разговоры оккупантов о ситуации на фронте

Россияне полностью разочарованы в войне с Украиной: понимают, что нас им не победить. То и дело мы слышим, как тот или иной оккупант жалуется своим родным и знакомым: плохо, что война вообще началась.

В очередных перехваченных разговорах российских оккупантов военный РФ прозревает и задает риторический вопрос: а зачем эта война?

Оккупант: Неделю били, как никогда. Я возле Кременной, недалеко от Лимана.

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Друг оккупанта: А вы ездите к границе вообще?

Оккупант: Мы на передовой стоим.

Друг оккупанта: А много ли у вас “падежей”? Ну, 200-тых.

Оккупант: В бригаде десять из сотни. А 300-тых много.

Друг оккупанта: А народу хватает же, да?

Оккупант: Нет, не хватает. Дронами каждый день бьют по нам.

А еще оккупанты уверены: после Нового года следует ждать России полной мобилизации. А вот как прошла “частичная” мобилизация в РФ и закончилась ли она уже мы рассказывали раньше.

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