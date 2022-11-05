Україна

Народу вже не вистачає: перехоплені розмови окупантів про ситуацію на фронті

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Листопада 2022, 00:00

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