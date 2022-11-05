Народу вже не вистачає: перехоплені розмови окупантів про ситуацію на фронті

Росіяни повність розчаровані у війні з Україною: розуміють, що нас їм не перемогти. Раз у раз ми чуємо, як той чи інший окупант скаржиться своїм рідним та знайомим: погано, що війна взагалі почалася.

У чергових перехоплених розмовах російських окупантів військовий РФ прозріває та ставить риторичне запитання: а нахіба ця війна?

Окупант: Тиждень било, як ніколи. Я біля Кремінної, недалеко від Лиману.

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Друг окупанта: А ви їздите до кордону взагалі?

Окупант: Ми на передовій стоїмо.

Друг окупанта: А багато у вас “падєжи”? Ну, 200-тих.

Окупант: В бригаді десять із сотні. А 300-тих багато.

Друг окупанта: А народу вистачає ж, так?

Окупант: Ні, не вистачає. Дронами щодня б’ють по нас.

А ще окупанти впевнені: після Нового року слід чекати на Росії повної мобілізації. А ось як пройшла “часткова” мобілізація у РФ та чи закінчилася вона вже ми розповідали раніше.

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