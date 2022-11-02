Мобілізація завершилася, а мобілізовані — ще ні: як в Росії на війну людей забирають

Попри офіційне завершення мобілізації, на території Російської Федерації повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку. Про це повідомляють в українському Генштабі.
Тим часом у підготовчих центрах мобілізованих в Росії — то напад вошей, то бунти. А головне, що на фронті без змін — без бронежилетів, зброї та грошей.
Матері, які проводжають своїх синів на смерть до України, на камеру скандують “Расєя!” та чекають, коли ж за дітей влада обдарує їх Ладами. Але всі, як один, кажуть: це така гордість, що сини їдуть воювати.
Сини тим часом кажуть своїм землякам, що уже померли в Україні: “Ми йдемо, пацани!”.
Та не встигли “пацани” дійти до фронту. Оптимізм почав згасати ще на етапі навчань: там систематично у нерівному бою перемагають воші.
Та не встигли “пацани” дійти до фронту. Оптимізм почав згасати ще на етапі навчань: там систематично у нерівному бою перемагають воші.
А в інших навчальних центрах мобілізовані навіть повстають та влаштовують бунти, бо їм не платять гроші.
Щоправда, Росгвардія та ОМОН уже всіх заспокоїли власними методами. Тож військові таки йдуть на фронт — без зброї та амуніції. А ті, хто виявляє спротив рішенням російської влади, згодом про це дуже шкодує, бо ж методика Кремля незмінна зі сталінських часів.
Немає надії й на громадян Росії, які залишаються в тилу: залізна завіса опускається все нижче, а інформаційний зашморг на шиях росіян звужується. Коли та чому у Росії заблокують YouTube, можеш дізнатися у нашому матеріалі.
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