Несмотря на официальное завершение мобилизации на территории Российской Федерации, повестки продолжают получать мужчины призывного возраста. Об этом сообщают в украинском Генштабе.

Между тем, в подготовительных центрах мобилизованных в России то нападение вшей, то бунты. А главное, что на фронте без изменений — без бронежилетов, оружия и денег.

Матери, провожающие своих сыновей на смерть в Украину, на камеру скандируют “Россия!” и ждут, когда же за детей власть одарит их Ладами. Но все как один говорят: это такая гордость, что сыновья едут воевать. А сыновья тем временем говорят своим землякам, что уже умерли в Украине: “Мы идем, пацаны!”.

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Но не успели “пацаны” дойти до фронта. Оптимизм начал угасать еще на этапе учений: там систематически в неравном бою побеждают вши.

А в других учебных центрах мобилизованные даже восстают и устраивают бунты, потому что им не платят обещанные рубли.

Правда, Росгвардия и ОМОН уже всех успокоили собственными методами. Поэтому военные все же отправляются на фронт — без оружия и амуниции. А те, кто оказывает сопротивление решению российской власти, впоследствии об этом очень сожалеют, потому что методика Кремля неизменна со сталинских времен.

Нет надежды и на граждан России, которые остаются в тылу: железный занавес опускается все ниже, а информационная удавка на шеях россиян сужается. Когда и почему в России заблокируют YouTube, читай в нашем материале.

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