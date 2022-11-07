Україна

Навіть під загрозою смерті не йшли на “референдуми” — як жителі Новоолександрівки протистояли окупантам

Христина Венгеляускайте 07 Листопада 2022, 21:00
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