Навіть під загрозою смерті не йшли на “референдуми” — як жителі Новоолександрівки протистояли окупантам

Їх намагалися зламати та завербувати, але не вдалося. Поки наші захисники проривали лінії оборони росіян та гнали окупантів углиб Херсонщини, 700 жителів окупованого села Новоолександрівка робили усе, щоб підірвати й без того низький моральний дух ворога.

Під загрозою смерті вони зривали “референдуми” та відмовлялися від співпраці з окупантами.

Це нелюди без совісті та сорому, — каже місцева жителька Валентина про російських військових.

За її словами, щойно окупанти дізналися, де розташований волонтерський рух, почали прицільно бити по тому району. Тоді під час обстрілів загинула жінка.

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— У той день вона видавала допомогу. Коли їхала з пункту, її накрило рядом ракет. Вони розірвалися, і її поранило уламками, — згадує Валентина.

Коли окупанти зрозуміли, що люди бойкотують “референдум”, почали їх залякувати. Росіяни навіть створили “список неблагонадійних”. Людей з нього мали або депортувати, або ліквідувати.

700 жителів Новоолександрівки прожили півроку в окупації без води, світла та їжі, поки в жовтні українські військові не вибили звідти окупантів. Новоолександрівці кажуть, що росіяни тікали так швидко, що навіть позалишали свою техніку.

Місцевий житель Олександр розповідає, що разом з родиною під час обстрілів ховався на подвір’ї в укритті, яке власноруч викопав 15-річний син. Під кінець окупації загарбники знищили місцеву школу — скерували на неї чотири ракети С-300.

Проте новоолександрівці вже відновлюють свої домівки та вірять, що ЗСУ звільнять всю Херсонщину та Україну!

Україна зробить усе, щоб воєнні злочинці були покарані. ДБР оголосило в розшук російських військових, які впритул розстріляли лікарню в Тростянці.

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