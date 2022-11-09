Если доживу — вернусь, буду танцевать, орать песни и куплю платьице. История сержанта Надежды с позывным Профессор

Позывной Профессор закрепился за 26-летней Надеждой уже давно. Как говорит сама девушка, еще в учебной части ее выдавали ее “профессорские” очки и способность быстро разобраться в технике.

Быть в эпицентре событий Профессору не привыкать, она впервые оказалась на службе в 2017 году. Решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины, поскольку видела, что специалистов узкого профиля не хватает.

Сама Надежда по образованию переводчик и не понимает, почему кому-то может казаться, что это самая простая военная профессия, но идти работать на нее не хотят. Потому решила взять все свои знания и применить их с пользой для государства. Так и стала сержантом взвода.

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Однако девушка успела побывать в армии и радисткой, и поработать в международном сотрудничестве.

Сейчас занимается радиосвязью, организовывает работу небольшого подразделения и проводит обучение по связи. Но самое главное в обязанностях Профессора — воспитание кошек, которых удалось спасти из прифронтовых населенных пунктов.

Девушка успевает все, поэтому ее возмущают упреки, что женщинам на войне место разве что на пункте постоянной дислокации. Потому что в разговорах обидно слышать, что девушки вроде бы ничего не понимают и не могут, а если что-то сделать, то их уже и просят.

Так выходит, что ты “дура”, “Клава” и “отправить в тыл”, но под обстрелами в окопе прошиваешь радиостанции тоже ты.

И все же это не может слишком разозлить Надежду. Она уже успела научиться и себя успокаивать, и находить выход без необходимых для женщин медикаментов и средств гигиены. Однако по домашнему уюту Профессор все равно скучает.

Иногда я захожу на сайты любимых магазинов, где раньше покупала аромасвечки или пледы, смотрю на всякое красивое и скулю пушистым волком.

Поэтому планы на период после победы Украины у Профессора достаточно обыденны и немного девичьи. В первую очередь, Надежда мечтает выспаться, желательно неделю проваляться в любимой кровати, а потом уже можно и пойти гулять.

Если до конца войны доживу, вернусь домой и просто неделю просплю. А еще, наверное, пойду бессовестно пить, орать песни, танцевать и куплю платьице. А потом напишу про все это книгу.

Мы в который раз повторяем, что у войны нет пола. Женщины защищают Украину искренне, решительно и мужественно, как умеют только украинки. Читай историю Кэт, которая бросила любимую работу и ушла на фронт.

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