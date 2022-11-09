Рассказы

Если доживу — вернусь, буду танцевать, орать песни и куплю платьице. История сержанта Надежды с позывным Профессор

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 ноября 2022, 14:00
Історія сержантки Надії
Фото: Instagram, Facebook

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