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“Сестричка поймет, что я ее защищаю”: история Кэт, которая покинула любимую работу и пошла на фронт

Виктория Мельник, редактор сайта 28 октября 2022, 13:30
Екатерина Матвиенко
Фото: Instagram

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