“Сестричка поймет, что я ее защищаю”: история Кэт, которая покинула любимую работу и пошла на фронт

Мы в очередной раз повторяем, что у войны нет пола. Женщины защищают Украину искренне, решительно и мужественно, как умеют только украинки. Они меняют профессию и берут в руки оружие. Проект Землячки рассказывает о таких украинках, а мы продолжаем это дело.

Екатерина Матвиенко была шеф-поваром и профессионально занималась бодибилдингом, но 24 февраля ей пришлось брать оружие и позывной Кэт. Война унесла многих ее собратьев, но девушка не боится смерти и продолжает защищать свой дом.

Первые мысли 24 февраля

Как и большинство украинцев, она очнулась под звуки взрывов. И ее первой мыслью было понимание, что не попадет к младшей сестре на день рождения.

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— Я собрала необходимые вещи и пошла в военкомат. Надеюсь, что когда сестренка вырастет, она поймет — я защищаю таких беззащитных людей, как наша мама и она.

Сейчас девушка признается: из предыдущей жизни ничего не осталось.

Из моей прошлой жизни остались только те люди, которые помогают и поддерживают меня и мой выбор. Спрашивать “как ты?” даже незнакомого человека стало проявлением любви и понимания.

Теперь она — глаза их роты: ищет врага и корректирует огонь. Себя называет Дронщицей и делится, как классно смотреть на то, как враг горит.

— Этому меня научила моя бабушка, и я благодарна ей за такой стержень в характере. Теперь я защищаю всех, кто в этом нуждается.

Екатерина говорит, что ее замучила бы совесть, если бы осталась в тылу. Это и повлияло на окончательное решение пойти на фронт. Правда, есть и свои трудности на фронте, особенно у женщин. Жаловаться не хочет, говорит, что знала, куда идет. Но с гигиеной на фронте настоящая беда.

Будни Кэт

Екатерина вспоминает одну историю, которая очень ей запомнилась. Тогда россияне сбросили два снаряда подряд на здания, где находился личный состав ВСУ.

Снаряды падали в 00:01 и 00:07. Один из них не разорвался, и 14 человек спаслись. А другой упал прямо в центр здания, и оказавшиеся под завалами люди погибли. Последнее тело мы достали в 18:35.

Тем не менее она не дает своему страху руководить собой и своими эмоциями. Смотрит ему прямо в глаза и знает, что делает все правильно.

— Россияне зашли на нашу землю, как цунами, уничтожая все на своем пути. Они устраивают геноцид и разрушают все, что строили наши предки. Поэтому я сделаю все, чтобы домой они не вернулись.

Наша армия сильна, как никогда. Наши ребята готовы отослать врага в ад, то есть туда, где и должно быть его место, — пишет она в своем Instagram.

И теперь я точно знаю, что любить друг друга — это делать одно дело, защищать страну от врага.

Война изменила украинцев — как военных, так и гражданских. Об этом говорит и народный психолог Тарас Белка: как чувствуют себя украинцы на девятом месяце войны, можешь узнать из нашего материала.

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