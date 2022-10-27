Гражданские вышли из депрессивной ямы, а военные готовы говорить откровенно — психоанализ украинцев на девятом месяце войны

Война продолжается, а значит, следует систематически заботиться о своем эмоциональном состоянии. Будем откровенны — сейчас каждый чувствует себя довольно подавленно. И это не потому, что война утомила, а потому, что украинцы ежедневно видят новости о смертях среди военных и гражданских.

Несмотря на это, данные социологической группы Рейтинг показывают: украинцы готовы к борьбе, а наша усталость — результат бессонных от воздушных тревог ночей и истощения от плохих новостей.

Украинский защитник и народный психолог Тарас Белка рассказал, как сейчас изменилось психоэмоциональное состояние у военных и гражданских украинцев. По его словам, усталость гражданских стала спасением от депрессивного состояния.

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Состояние усталости, вызванное постоянными эмоциональными стрессами, вывело украинцев из депрессивной ямы, — заключил народный психолог.

— Гражданские устали даже бояться и почти не реагируют на запугивания россиян. Украинцы измотаны своими страхами, поэтому их состояние постепенно идет вверх после низкой стабильности.

К тому же Белка прогнозирует, что сейчас украинцы начнут возвращаться к рутинным делам, несмотря на все запугивания россиян. Чтобы лучше выходить из состояния депрессивности, стоит окружить себя светом — во всех значениях этого слова.

У военных, как отмечает народный психолог, к состоянию хладнокровия добавилась еще и откровенность. Это также последствия их деятельности и эмоций, которые приходится испытывать военным на фронте. Если хладнокровие военные проявляют к врагу, то откровенность слышат гражданские украинцы.

Это больше не состояние, а поведение, которое очень помогает военным больше говорить откровенно на разные темы вместе с гражданскими. Однако до сих пор следует соблюдать режим о неразглашении различных военных тайн, — отмечает Тарас Белка.

В общении с военными следует придерживаться нескольких советов, которые дают нам психологи. Читай в материале, как говорить с военными, чтобы не сделать больно.

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