Цивільні вийшли з депресивної ями, а військові готові говорити відверто — психоаналіз українців на дев’ятому місяці війни

Війна триває, а це означає, що варто систематично піклуватися про свій емоційний стан. Будьмо відвертими — зараз кожен почувається досить пригнічено. І це не тому, що війна втомлює, а тому, що українці ледь не щодня бачать новини про смерті серед військових та цивільних.

Попри це, дані соціологічної групи Рейтинг показують: українці готові до боротьби, а наша втома — лише результат безсонних від повітряних тривог ночей та виснаження від поганих новин.

Український захисник і народний психолог Тарас Білка розповів, як зараз змінився психоемоційний стан у військових та цивільних українців. За його словами, втома цивільних стала порятунком від депресивного стану.

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Стан втоми, що спричинений постійними емоційними стресами, вивів українців з депресивної ями, — виснував народний психолог.

— Мирні втомилися навіть боятися і майже не реагують на залякування росіян. Українці виснажені своїми страхами, тому їхній стан поступово йде вгору після низької стабільності.

До того ж Білка прогнозує, що зараз українці почнуть повертатися до рутинних справ попри всі залякування росіян. Щоб краще виходити зі стану депресивності, варто оточити себе світлом — у всіх значеннях цього слова.

У військових, як зазначає народний психолог, до стану холоднокровності додалася ще й відвертість. Це також наслідки їхньої діяльності та емоцій, які доводиться переживати на фронті. Якщо холоднокровність військові виявляють до ворога, то відвертість чують цивільні українці.

Це більше не стан, а поведінка, яка дуже допомагає військовим більше говорити відверто на різні теми разом із цивільними. Однак ще й досі варто дотримуватися режиму про нерозголошення різних воєнних таємниць, — наголошує Тарас Білка.

У спілкуванні з військовими варто дотримуватися кількох порад, які дають нам психологи. Читай у матеріалі, як говорити з військовими, аби не зробити боляче.

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