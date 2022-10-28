Розповіді

“Сестричка зрозуміє, що я її захищаю”: історія Кет, яка покинула улюблену роботу й пішла на фронт

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Жовтня 2022, 13:30
Катерина Матвієнко
Фото: Instagram

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