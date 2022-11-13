Розповіді

Я захищав побратимів! Історія молодого командира, який врятував своїх бійців і вважався мертвим

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Листопада 2022, 18:00
Історія молодого командира
Фото: Facebook

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