Олимпийские игры-2024: как не допустить россиян и белорусов на соревнования

Каждый день украинцы страдают от российского террора. Ежедневно появляются новые разрушения и пострадавшие. Весь мир объединяется, чтобы вводить новые санкции против страны-агрессора, но Международный олимпийский комитет (МОК) почему-то делает иначе.

Президент МОК Томас Бах поддерживает участие России и Беларуси в Олимпийских играх-2024. Он отмечает, что спортсмены этих стран должны выступать под нейтральным белым флагом и без национальной символики.

Весь мир хочет бойкотировать и изолировать Россию, ведь агрессор должен быть наказан, но МОК находит лазейку для россиян и белорусов. Почему так произошло и что следует делать, чтобы не допустить РФ и Беларусь на Олимпийские игры? Об этом рассказала для УП.Життя народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Комитета ВР по молодежи и спорту Ольга Саладуха.

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Как МОК хочет допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024

По словам Ольги Саладухи, сейчас разрабатывается специальная система квот в рамках Азиатского олимпийского пространства. МОК уже одобрил инициативу Олимпийского комитета Азии приобщить россиян и белорусов к Азиатским играм-2023.

Это решение принимают федерации, но рекомендации и разъяснения МОК имеют большое влияние.

В МОК отмечают, что разрешение нужно предоставлять отдельным спортсменам, которые не имели проблем с допингом и не поддерживали войну. Однако Россия всегда использовала спорт в своих пропагандистских целях.

Почему так произошло

Ольга Саладуха говорит, что с первых дней отстранения РФ и Белоруссии от большого спорта их лоббисты активно обрабатывали мировых спортивных функционеров. Она считает, что для этого использовались старые связи или немалые средства.

Ольга считает, что НОК тоже не придал возвращению российских и белорусских спортсменов серьезной огласки. Она говорит, что инициативу введения персональных спортивных санкций против спортсменов России и Беларуси взяли в свои руки журналисты, неравнодушные спортсмены и парламент.

В Комитете ВР по молодежи и спорту мы разработали механизм и проголосовали за первый список подсанкционных — 55 человек.

Ждем решения СНБО, согласно которому санкции начнут действовать, и к ним присоединятся другие государства, — сообщила Саладуха.

Что делать, чтобы не допустить Россию и Беларусь на Олимпийские игры

Украина сообщила, что будет бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если россияне и белорусы примут участие. Однако Ольга Саладуха считает это крайним вариантом. Ведь на данный момент это может навредить нашей стране и не придаст мотивацию спортсменам на квалификационных соревнованиях.

По ее словам, чтобы не допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 нужно:

формировать антироссийскую коалицию в мире спорта; расширять список подсанкционных спортсменов; объяснять МОК и пророссийским федерациям конкретные факты сотрудничества российских спортсменов с режимом РФ.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, почему спорт не вне политики.

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