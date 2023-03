“Членство РФ в Радбезі — найбільша афера 20 століття”: Кулеба про методи усунення ворога з дипломатичної арени

Росія програє стратегічну війну, тож намагається знайти союзників будь-де: в Азії, Африці, країнах СНД. Разом з тим, світ й досі не повною мірою усвідомив всю небезпеку, яку несе РФ для всіх розвинених країн. Адже Росія — й досі член Радбезу ООН, а зараз починає головувати там на місяць.

Чому членство РФ в Раді безпеки ООН — це найбільша афера століття та як її звідти “попросити”: про це в ефірі телемарафону Єдині новини Яні Брензей розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Справді, Росія приймає естафету від Мозамбіку та з 1 квітня починає головувати у Радбезі ООН.

Сам Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав цю подію першоквітневим злим жартом.

— Головування РФ в Радбезі ООН з 1 квітня — злий жарт. Росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, що розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН, — каже він.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil