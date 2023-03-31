“Членство РФ в Радбезі — найбільша афера 20 століття”: Кулеба про методи усунення ворога з дипломатичної арени

Росія програє стратегічну війну, тож намагається знайти союзників будь-де: в Азії, Африці, країнах СНД. Разом з тим, світ й досі не повною мірою усвідомив всю небезпеку, яку несе РФ для всіх розвинених країн. Адже Росія — й досі член Радбезу ООН, а зараз починає головувати там на місяць.

Чому членство РФ в Раді безпеки ООН — це найбільша афера століття та як її звідти “попросити”: про це в ефірі телемарафону Єдині новини Яні Брензей розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Радбез ООН: як побудована структура

Справді, Росія приймає естафету від Мозамбіку та з 1 квітня починає головувати у Радбезі ООН.

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Сам Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав цю подію першоквітневим злим жартом.

— Головування РФ в Радбезі ООН з 1 квітня — злий жарт. Росія узурпувала своє місце, вона веде колоніальну війну, її лідер є військовим злочинцем, що розшукується МКС за викрадення дітей. Світ не може бути безпечним місцем з Росією в Радбезі ООН, — каже він.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Головних у Радбезі не обирають, просто так побудована структура: кожен член Радбезу щомісяця змінюється і головує.

— Те, що цього місяця Росія вступить на посаду головної, ще раз показує, наскільки застарілою є структура і яких змін вона потребує. Точно, що Росія використає цей період у власних інтересах та намагатиметься очорнити Україну.

— Чи є можливість взагалі усунути Росію з Радбезу ООН?

— Росія незаконно здобула членство у Радбезі у 1991 році, зайнявши місце СРСР. Зараз Україна розповідає правду, виносить цю ситуацію на поверхню.

Це була найбільша афера в дипломатії 20 століття, — каже Кулеба.

Буде ще багато роботи й на це піде багато часу, але ми мусимо пройти цей шлях до реформування системи, аби вона зрозуміла, що може існувати без РФ, — підсумовує Кулеба.

Читати на тему Допоможи українським дипломатам! Як підписати петицію про виключення Росії з ООН Як підписати петицію про виключення Росії з ООН.

Засідання Україна – НАТО

Ще одна важлива новина: 4 квітня відбудеться засідання формату Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

— Що несе ця зустріч Україні?

— Важливим є сам факт цієї зустрічі, адже формат на рівні міністрів закордонних справ не збирався ще з 2017 року.

Мова йтиме про те ж, про що ми говоримо останніми місяцями: снаряди, танки, БТРи. Все те, що потрібно ЗСУ.

Друге — це членство України в НАТО. Будемо рухатися до цієї мети, міністрам озвучимо наше бачення, послухаємо і їхню думку.

— Чи є можливим вступ України до НАТО, якщо частина наших територій буде надалі окупована, або Україна повернеться до кордонів 1991 року, але Росія продовжуватиме обстріли та сутички на кордоні?

— Безумовно, це важки дипломатичний процес. І великим політичним ризиком є розширення НАТО, коли на цю країну завтра чи післязавтра знову падатимуть ракети та снаряди. Але зрозуміло, що наше членство в Північно-Атлантичному союзі є гарантією безпеки всього Євро-Атлантичного простору.

Зачепив Дмитро Кулеба також й тему Олімпіади та спорту: каже, що російські спортсмени не повинні бути на міжнародній арені та представляти свою країну ні під російським, ні під будь-яким іншим прапором.

Чому насправді МОК досі “поза політикою” та як на це рішення відреагували інші раїни світу — ми розбирали в нашому іншому матеріалі.

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