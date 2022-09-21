Допоможи українським дипломатам! Як підписати петицію про виключення Росії з ООН

Росія вже близько 20 років розпочинає війни у різних країнах. За півроку в Україні вона довела, що є країною-терористкою.

Нещодавно Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, що фактично означає — ця країна визнала війну.

Цього тижня у Нью-Йорку відбудеться засідання ООН. Ти можеш підтримати наших дипломатів та підписати петицію про виключення Росії з ООН.

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У нашої держави є всі підстави вимагати це зробити. Такий крок допоможе реформувати ООН та отримати нову сильну підтримку з боку світу.

Петиція про виключення Росії з ООН

Підписати петицію можна легко за посиланням.

Також ти можеш підтримати українських дипломатів, зробивши допис у соціальних мережах з хештегом #unrussiaUN. Також можна додати інші: #RussiaOut #NoRussiaNoWar #NoRussiaNoLie #NoRussiaNoCry #NoRussiaNoCrime.

Також не забудь тегнути представників ООН, США та інших постійних представників Ради безпеки — Антоніу Гутерриша, Лінду Томас-Грінфілд. Акаунти країн — UK, FRA, CN.

Не забудь попросити друзів підписати петицію. Зараз вона вже набрала 103 тис. голосів зі 150 тис. необхідних.

Росія дедалі більше шкодить мирному населенню та веде прицільні атаки по українській енергосистемі. Дізнайся про це більше.

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