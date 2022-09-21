Помоги украинским дипломатам! Как подписать петицию об исключении России из ООН

Россия уже около 20 лет начинает войны в разных странах. За полгода в Украине она доказала, что является страной-террористом.

Не так давно Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, что фактически означает — страна признала начатую войну.

На этой неделе в Нью-Йорке состоится заседание ООН. Ты можешь поддержать наших дипломатов и подписать петицию об исключении России из ООН.

У нашей страны есть все основания требовать это сделать. Такой шаг поможет реформировать ООН и получить новую поддержку со стороны мира.

Петиция об исключении России из ООН

Подписать петицию можно по ссылке.

Также ты можешь поддержать украинских дипломатов, сделав посты в социальных сетях с хештегами #unrussiaUN. Также можно добавить другие: #RussiaOut #NoRussiaNoWar #NoRussiaNoLie #NoRussiaNoCry #NoRussiaNoCrime.

Не забудь отметить представителей ООН, США и других постоянных представителей Совбеза — Антониу Гутерриша, Линду Томас-Гринфилд. Аккаунты стран — UK, FRA, CN.

Не забудь попросить друзей подписать петицию. Сейчас она уже набрала 103 тыс. голосов из 150 тыс. необходимых.

Россия все больше вредит мирному населению и ведет прицельные атаки по украинской энергосистеме. Читай об этом по ссылке.

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