Начало привлечения виновных к ответственности: реакция мира на ордер на арест Путина от МУС

“Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность”, — так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина. Это решение пока только за незаконную депортацию, а фактически — похищение украинских детей из оккупированных российскими захватчиками украинских территорий.

Мировые лидеры отреагировали на сенсационную новость о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Все почти единодушны согласны — это только первый шаг на пути к победе справедливости.

Ордер на арест Путина: реакция мира

— Это историческое решение для Украины и всей системы международного права, — заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Он подчеркнул, что это значит, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд.

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Мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров.

Это четкий сигнал всему миру, что российский режим преступный. А преступники должны быть остановлены, изолированы и привлечены к ответственности. Похищение наших детей и попытки лишить их украинской идентичности — это умышленная политика Российской Федерации, направленная на уничтожение украинцев как нации и Украины как государства. Россия буквально похищает наше будущее, — прокомментировал Костин.

Президент США Джо Байден тоже высказался по поводу ордера на арест Путина:

Я считаю, что это оправдано.

Вопрос в том, что МУС не полностью признан на международном уровне, но я думаю, что это очень сильная позиция. Он явно совершил военные преступления, — сказал он.

Позицию Евросоюза озвучил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Он также отметил, что это только первый шаг на пути привлечения виновных к ответственности. Не может быть никакой безнаказанности за совершенные военные преступления.

— Решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина за военное преступление незаконной депортации детей из Украины в Россию — это начало процесса привлечения к ответственности.

Мы ценим и поддерживаем работу Международного уголовного суда, — прокомментировал Боррель.

Что означает ордер на арест Путина от МУС

Путин стал третьим действующим главой государства, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест после президента Судана Омара аль-Башира и ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Решение МУС означает, что Путина могут и должны быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский статут, на основе которого действует эта инстанция. Таких государств 123, в том числе: Великобритания, Германия, Франция, Польша и страны Балтии. Украина этот документ подписала, но до сих пор не ратифицировала. Россия и Соединенные Штаты сначала подписи поставили, но затем отозвали.

Западные журналисты оценили, что Путина должны были задержать власти Центральноафриканской Республики, ратифицировавшие Римский статут. Это должно произойти в августе, когда российский диктатор приедет на саммит БРИКС. Однако журналисты сомневаются, что президент ЦАР может отдать такой приказ.

Эксперты отмечают, что без выполнения этого ордера нет никакой возможности добиваться отмены международных санкций против России.

Страны-участники Римского статута МУС

Римский статут Международного уголовного суда ратифицировали 123 страны:

Австралия Австрия Албания Андорра Антигуа и Барбуда Аргентина Афганистан Бангладэш Барбадос Бельгия Белиз Бенин Болгария Боливия Босния и Герцеговина Ботсвана Бразилия Буркина-Фасо Вануату Венесуэла Габон Гамбия Гана Гайана Гватемала Гвинея Гондурас Гренада Греция Грузия Дания Джибути Доминика Доминиканская республика Эквадор Эстония Замбия Ирландия Исландия Испания Италия Иордания Кабо-Верде Камбоджа Канада Кения Колумбия Коморские острова Конго Коста-Рика Кот-д’Ивуар Кипр Кирибати Латвия Лесото Литва Люксембург Либерия Лихтенштейн Маврикий Мадагаскар Малави Мальдивы Мальта Мали Маршалловы острова Мексика Молдова Монголия Намибия Науру Новая Зеландия Норвегия Нигерия Нидерланды Германия Великобритания Острова Кука Палестина Панама Парагвай Перу Польша Португалия Южная Африка Северная Македония Республика Конго Республика Корея Республика Нигер Румыния Сальвадор Самоа Сан-Марино Сейшельские острова Сенегал Сент-Винсент и Гренадины Сент-Китс и Невис Сент-Люсия Сербия Словакия Словения Суринам Сьерра-Леоне Таджикистан Танзания Тимор-Лешти Тринидад и Тобаго Тунис Уганда Венгрия Уругвай Франция Фиджи Финляндия Хорватия Центральноафриканская Республика Чад Чехия Чили Черногория Швейцария Швеция Япония

Мир отстаивает справедливость и поддерживает решение о наказании военных преступников. Ранее мы говорили, что Европарламент официально поддержал создание трибунала для РФ.

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