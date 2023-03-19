Початок притягнення винних до відповідальності: реакція світу на ордер на арешт Путіна від МКС

“Історичне рішення, з якого розпочнеться історична відповідальність”, — так президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна. Це рішення поки що лише за незаконну депортацію, а фактично — викрадення українських дітей з окупованих російськими загарбниками українських територій.

Світові лідери відреагували на сенсаційну новину про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна і дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Всі майже одностайні — це лише перший крок на шляху до перемоги справедливості.

Ордер на арешт Путіна: реакція світу

— Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права, — заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він наголосив: це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

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Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів.

Це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є злочинним. А злочинці мають бути зупинені, ізольовані та притягнуті до відповідальності. Викрадення наших дітей та спроби позбавити їх української ідентичності — це навмисна політика Російської Федерації, спрямована на знищення українців як нації та України як держави. Росія буквально викрадає наше майбутнє, — прокоментував Костін.

Президент США Джо Байден теж висловився щодо ордера на арешт Путіна:

Я вважаю, що це виправдано.

Питання в тому, що МКС не повністю визнано на міжнародному рівні, але я думаю, що це дуже сильна позиція. Він явно вчинив воєнні злочини, — сказав він.

Позицію Євросоюзу озвучив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Він теж зазначив, що це лише перший крок на шляху притягнення винних до відповідальності. Не може бути жодної безкарності за скоєні воєнні злочини.

— Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації дітей з України до Росії — це початок процесу притягнення до відповідальності.

Ми цінуємо та підтримуємо роботу міжнародного кримінального суду, — прокоментував Боррель.

Що означає ордер на арешт Путіна від МКС

Путін став третім чинним главою держави, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт: після президента Судану Омара аль-Башира та лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Рішення МКС означає, що Путіна можуть і мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут, на основі якого діє ця інстанція. Таких держав 123, серед них: Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та країни Балтії. Україна цей документ підписала, але досі не ратифікувала. Росія та Сполучені Штати спершу підписи поставили, але потім відкликали.

Західні журналісти оцінили, що Путіна мала б затримати влада Центральноафриканської Республіки, яка ратифікувала Римський статут. Це мало б статися у серпні, коли російський диктатор приїде на саміт БРІКС. Утім, журналісти сумніваються, що президент ЦАР може віддати такий наказ.

Експерти наголошують, що без виконання цього ордера немає жодної можливості добиватися скасування міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії.

Країни-учасниці Римського статуту МКС

Римський статут Міжнародного кримінального суду ратифікували 123 країни:

Австралія Австрія Албанія Андорра Антигуа і Барбуда Аргентина Афганістан Бангладеш Барбадос Бельгія Беліз Бенін Болгарія Болівія Боснія і Герцеговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Вануату Венесуела Габон Гамбія Гана Гаяна Гватемала Гвінея Гондурас Гренада Греція Грузія Данія Джибуті Домініка Домініканська республіка Еквадор Естонія Замбія Ірландія Ісландія Іспанія Італія Йорданія Кабо-Верде Камбоджа Канада Кенія Колумбія Коморські острови Конго Коста-Рика Кот-д’Івуар Кіпр Кірибаті Латвія Лесото Литва Люксембург Ліберія Ліхтенштейн Маврикій Мадагаскар Малаві Мальдіви Мальта Малі Маршаллові острови Мексика Молдова, Республіка Монголія Намібія Науру Нова Зеландія Норвегія Нігерія Нідерланди Німеччина Об’єднане Королівство Острови Кука Палестина Панама Парагвай Перу Польща Португалія Південна Африка Північна Македонія Республіка Конго Республіка Корея Республіка Нігер Румунія Сальвадор Самоа Сан-Марино Сейшельські острови Сенегал Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Кітс і Невіс Сент-Люсія Сербія Словаччина Словенія Сурінам Сьєрра-Леоне Таджикистан Танзанія Тимор-Лешті Тринідад і Тобаго Туніс Уганда Угорщина Уругвай Франція Фіджі Фінляндія Хорватія Центральноафриканська Республіка Чад Чеська Республіка Чилі Чорногорія Швейцарія Швеція Японія

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