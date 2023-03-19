Початок притягнення винних до відповідальності: реакція світу на ордер на арешт Путіна від МКС

“Історичне рішення, з якого розпочнеться історична відповідальність”, — так президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна. Це рішення поки що лише за незаконну депортацію, а фактично — викрадення українських дітей з окупованих російськими загарбниками українських територій.
Світові лідери відреагували на сенсаційну новину про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна і дитячої омбудсменки Росії Марії Львової-Бєлової. Всі майже одностайні — це лише перший крок на шляху до перемоги справедливості.
— Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права, — заявив генеральний прокурор України Андрій Костін. Він наголосив: це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.
Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів.
Світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів.
Це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є злочинним. А злочинці мають бути зупинені, ізольовані та притягнуті до відповідальності. Викрадення наших дітей та спроби позбавити їх української ідентичності — це навмисна політика Російської Федерації, спрямована на знищення українців як нації та України як держави. Росія буквально викрадає наше майбутнє, — прокоментував Костін.
Президент США Джо Байден теж висловився щодо ордера на арешт Путіна:
Я вважаю, що це виправдано.
Я вважаю, що це виправдано.
Питання в тому, що МКС не повністю визнано на міжнародному рівні, але я думаю, що це дуже сильна позиція. Він явно вчинив воєнні злочини, — сказав він.
Позицію Євросоюзу озвучив Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель. Він теж зазначив, що це лише перший крок на шляху притягнення винних до відповідальності. Не може бути жодної безкарності за скоєні воєнні злочини.
— Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації дітей з України до Росії — це початок процесу притягнення до відповідальності.
Ми цінуємо та підтримуємо роботу міжнародного кримінального суду, — прокоментував Боррель.
Ми цінуємо та підтримуємо роботу міжнародного кримінального суду, — прокоментував Боррель.
Путін став третім чинним главою держави, на якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт: після президента Судану Омара аль-Башира та лівійського лідера Муаммара Каддафі.
Рішення МКС означає, що Путіна можуть і мають заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут, на основі якого діє ця інстанція. Таких держав 123, серед них: Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та країни Балтії. Україна цей документ підписала, але досі не ратифікувала. Росія та Сполучені Штати спершу підписи поставили, але потім відкликали.
Західні журналісти оцінили, що Путіна мала б затримати влада Центральноафриканської Республіки, яка ратифікувала Римський статут. Це мало б статися у серпні, коли російський диктатор приїде на саміт БРІКС. Утім, журналісти сумніваються, що президент ЦАР може віддати такий наказ.
Експерти наголошують, що без виконання цього ордера немає жодної можливості добиватися скасування міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії.
Експерти наголошують, що без виконання цього ордера немає жодної можливості добиватися скасування міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії.
Римський статут Міжнародного кримінального суду ратифікували 123 країни:
Світ відстоює справедливість та підтримує рішення про покарання воєнних злочинців. Раніше ми розповідали, що Європарламент офіційно підтримав створення трибуналу для РФ.
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