Государство не поведется ни на какие провокации! Данилов об УПЦ МП и деоккупации наших земель

29 марта Украинская православная церковь Московского патриархата должна была покинуть все помещения Киево-Печерской лавры. Вокруг происшествия разразился целый скандал, во время которого московские попы под прикрытием в который раз напоминали о “беспределе” в отношении веры и говорили пророссийскими нарративами.

— Государство не поведется ни на какие провокации УПЦ МП, — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона Єдині новини.

Какая ситуация с УПЦ МП сейчас, какую роль она играет в войне России против Украины и как Украина будет возвращать свои земли, — разбираем в материале.

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УПЦ МП: что происходит сейчас

Алексей Данилов отмечает, что ситуация с Лаврой и ее временными “жильцами” полностью контролируема государством, ведь все эти события — не что иное, как спектакли Кремля.

— Как будет происходить выход УПЦ МП из Лавры?

— Духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры. Но российские попы в рясах просто выполняют план РФ, чтобы было что показать на телевидении россиянам.

Покажут, что украинские власти оказывают давление на духовенство, которое остается в стране. Поэтому за ноги, за руки или за бороды “таскать” их никто не будет — это не наша тактика, — говорит Данилов.

А еще Алексей Данилов говорит: вне зависимости от профессии и должности граждане Украины должны выполнять решения, которые принимает государство.

— Это спланированные провокации, к которым наше государство готово. И тот священнослужитель, который бросался на журналистов и угрожал побить камеры — из той же серии. Мы это понимаем, но все будет исполнено законным путем, Лавра будет очищена от временно находящихся там людей.

— Что касается вооружения: как развивается передача оружия Украине?

— Мы уверенно двигаемся к победе, вот что я могу сказать, — лаконично комментирует Данилов.

Месяц назад у нас были основные слова: NLAW, Javelin, HIMARS и Bayraktar. Мы в дальнейшем работаем над расширением этой программы, наш лексикон почти каждый день пополняется новыми названиями, которые отправляются на фронт.

Поверьте, у врага будет такая жара, что пока трудно представить. Но я не могу разглашать все то, что сейчас происходит на этом плацдарме, — заключает Данилов.

Относительно любых заявлений россиян, будто войска РФ сбивают украинские ракеты, Данилов говорит: если так заявляют, значит что-то происходит, но официального подтверждения этому нет.

Деоккупация Украины

С 2014 года в обществе ведутся дискуссии о временно оккупированных территориях, а именно их населении. За более чем девять лет российской агрессии и более года полномасштабного вторжения населения ТОТ, кто по собственной воле, кто ради безопасности, приняли систему власти врага.

Появилось немало мнений относительно возвращения этих территорий под контроль Украины и работе власти с населением, жившим под российской пропагандой.

— Каково ваше мнение по этому поводу? Как должна происходить деоккупация населения?

— Мое мнение остается неизменным: как только наши пограничники станут на границах Донецкой, Луганской и других деоккупированных областей, там начнут действовать законы нашей страны.

Граждане, желающие исполнять законы украинской Конституции, могут остаться на территории нашей страны. Те, кто принимал участие в военных формированиях против ВСУ, был в рядах оккупационных властей или помогал российскому режиму, — будут обязательно наказаны, — отмечает Данилов.

Там будет более спокойно, чем с ситуацией в Лавре. Поверьте, мы слишком демонизируем тамошнее население. Это загнанные в рамки люди, ставшие проектом России еще с 1998 года.

Алексей Данилов объяснил, что теперь Украине нужно делать все, чтобы искоренить даже дух России в каждом уголке нашей страны.

— Не помешают ли пророссийские настроения нашему контрнаступлению?

— Процесс уже запущен: те, кто хоть как-то толерует Россию и помогает ей, уже сейчас стоят в очереди на выезд с территории Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Не надо всех равнять под одного. Когда мы деоккупируем эти территории, многое узнаем, например, как с 2014 года люди оттуда помогали нам здесь. Потому что все люди разные, и это надо понимать.

Нам нужно прекращать считать, что автомобиль с донецкой или луганской регистрацией — сепаратистский. Там много украинских патриотов, которые ждут возвращения Украины.

В то же время многие россияне и российские элиты уже пытаются выйти на связь с просьбой гарантировать им полную безопасность: об этом мы писали в нашем другом материале.

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Главное фото: Getty Images.