Интервью

Государство не поведется ни на какие провокации! Данилов об УПЦ МП и деоккупации наших земель

Виктория Мельник, редактор сайта 31 марта 2023, 15:00
Данилов
Фото: Getty Images

Больше новостей
довідка про несудимість
Можно сделать в несколько кликов: как получить справку о несудимости
Як прибрати темні кола під очима
Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами
Кавуни і дині
Когда сажать арбузы и дыни: даты для посадки бахчевых культур в 2023 году
кава в турці
Напиток заиграет по-новому: как правильно сварить кофе в турке
Смотреть больше

Материалы по теме

кава в турці
Напиток заиграет по-новому: как правильно сварить кофе в турке
Виплати
Un WFP поступило сообщение: как получить деньги и что для этого нужно
Дмитрий Кулеба
“Членство РФ в Совбезе — крупнейшая афера 20 века”: Кулеба о методах устранения врага с дипломатической арены
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям

Видео
0:03:54
поліція

Храбрость — это про неравнодушие: полицейский спас маму с ребенком из опрокинутого авто
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Уникальная технология протезирования теперь и в Украине! Австралийский врач учит львовских коллег
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Наступление россиян на пяти направлениях и оборона Бахмута: карта боевых действий в Украине 31 марта в режиме онлайн
0:04:11
Микола Могилевський: історія про евакуацію людей з гарячих точок
Всеми правдами и неправдами уже десять месяцев эвакуирует людей из горячих точек! История 24-летнего волонтера
0:02:38
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП
Пакуют вещи и на родину? Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, с которой должна съехать УПЦ МП
0:03:52
Белые ангелы
Четырехлапые Красногоровки: как Белые ангелы спасают животных из-под обстрелов
0:04:20
Тетяна Васильченко: історія парамедикині про полон
Их пытали и заставляли нас слушать! История парамедика, которая вернулась из плена и заботится о сыне собрата
0:04:18
Олександр Філліпов: історія військового про поранення та протезування
Стал для сына супергероем! История военного, который с протезом продолжает службу и хочет приближать победу
0:03:14
Ольга Самарская
Дважды забрали дом и убили мужа: как “русский мир” изменил жизнь одной женщины
0:02:26
Новости с фронта
Как происходит штурм позиций врага — инструктор ВСУ раскрыл детали
Больше видео
Дмитрий Кулеба
Читать дальше
“Членство РФ в Совбезе — крупнейшая афера 20 века”: Кулеба о методах устранения врага с дипломатической арены

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь