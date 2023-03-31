Держава не поведеться на жодні провокації! Данілов про УПЦ МП та деокупацію наших земель

29 березня Українська православна церква Московського патріархату мала покинути всі приміщення Києво-Печерської лаври. Навколо події зчинився цілий скандал, під час якого московські попи під прикриттям вкотре нагадували про “безчинство” стосовно віри та говорили проросійськими наративами.

— Держава не поведеться на жодні провокації УПЦ МП, — сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Яка ситуація з УПЦ МП зараз, яку роль вона відіграє у війні Росії проти України та як Україна повертатиме свої землі — розбираємо у матеріалі.

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Олексій Данілов наголошує, що ситуація з Лаврою та її тимчасовими “мешканцями” повністю контрольована державою, адже всі ці події — не що інше, як вистави Кремля.

— Як відбуватиметься вихід УПЦ МП з Лаври?

— Духовенство УПЦ МП силою не виганятимуть із Києво-Печерської лаври. Але російські маріонетки у рясах просто виконують план РФ, щоб було що показати на телебаченні росіянам.

Покажуть, що українська влада чинить тиск на духовенство, яке залишається у країні. Тому за ноги, за руки чи за бороди “таскати” їх ніхто не буде — це не є наша тактика, — каже Данілов.

А ще Олексій Данілов каже: незалежно від професії та посади громадяни України повинні виконувати рішення, які ухвалює держава.

— Це сплановані провокації, до яких наша держава готова. І той священнослужитель, що кидався на журналістів та погрожував побити камери — з тієї ж серії. Ми це розуміємо, але все буде виконано законним шляхом, Лавра буде очищена від людей, які там тимчасово перебувають.

— Щодо озброєння: як розвивається передача зброї Україні?

— Ми впевнено рухаємося до перемоги, ось що я можу сказати, — лаконічно коментує Данілов.

Місяць тому у нас були головні слова: NLAW, Javelin, HIMARS та Bayraktar. Ми надалі працюємо над розширенням цієї програми, наш “лексикон” майже щодня поповнюється новими назвами, які відправляються на фронт.

Повірте, у ворога буде така спека, що поки що важко уявити. Але я не можу розголошувати все те, що зараз відбувається на цьому плацдармі, — підсумовує Данілов.

Стосовно будь-яких заяв росіян про те, начебто війська РФ збивають українські ракети, Данілов каже: якщо так заявляють, значить щось відбувається, але офіційного підтвердження цьому немає.

Деокупація України

З 2014 року у суспільстві ведуться дискусії стосовно тимчасово окупованих територій, а саме їхнього населення. За понад дев’ять років російської агресії та більш як рік повномасштабного вторгнення населення ТОТ, хтось — із власної волі, хтось — заради безпеки, прийняли владу ворога.

З’явилося чимало думок стосовно повернення цих територій під контроль України та роботу влади з населенням, яке жило під російською пропагандою.

— Яка ваша думка стосовно цього? Як має відбуватися деокупація населення?

— Моя думка залишається незмінною: як тільки наші прикордонники стануть на кордонах Донецької, Луганської та інших деокупованих областей — там почнуть діяти закони нашої країни.

Громадяни, які бажають виконувати закони української Конституції, можуть залишитися на території нашої країни. Той, хто брав участь у військових формуваннях проти ЗСУ, був у рядах окупаційної влади чи допомагав російському режиму, буде обов’язково покараний, — наголошує Данілов.

Там буде спокійніше, ніж із ситуацією у Лаврі. Повірте, ми надто демонізуємо тамтешнє населення. Це загнані у рамки люди, які стали проектом Росії ще з 1998 року.

Олексій Данілов пояснив, що тепер Україні потрібно робити все, щоб викорінити навіть дух Росії в кожному куточку нашої країни.

— Чи не завадять проросійські настрої нашому контрнаступу?

— Процес уже запущено: ті, хто хоч якось толерує Росію та допомагає їй, уже зараз стоїть у черзі на виїзд з території Донецької, Луганської областей та Криму.

Не треба всіх рівняти на одного. Коли ми деокупуємо ці території, то багато чого дізнаємося. Наприклад, як з 2014 року люди звідти допомагали нам тут. Бо всі люди — різні, і це треба розуміти.

Нам треба припиняти вважати, що автівка з донецькою чи луганською реєстрацією — сепаратистська. Там є багато українських патріотів, які чекають на повернення України.

Натомість багато росіян та російських еліт уже намагаються вийти на зв’язок з проханням гарантувати їм повну безпеку: про це ми писали в нашому іншому матеріалі.

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Головне фото: Getty Images.