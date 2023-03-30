Еліти намагаються домовлятися про персональні гарантії безпеки: Юсов про співпрацю РФ з країнами Азії та настрій у Криму

Російський бліцкриг з тріском провалився — про це вже відкрито говорять навіть російські пропагандисти. Та легкою битва не буде — це розуміють й українці. Попри те, що РФ стала менш інтенсивно використовувати дрони Shahed, ракетні атаки все одно відбуваються і часто вони забирають життя мирних громадян.

Яка ситуація з озброєнням у ворога, до чого готуватися українцям та чому змінилася тактика ворога — про це в інтерв’ю Gazeta.ua розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Таких масованих ударів, які були, ми вже, напевно, найближчим часом не побачимо, — так каже Юсов на початку інтерв’ю. Він вважає, що Росія вже немає такого ресурсу, як це було на початку війни. Звісно, всіма можливими шляхами росіяни шукають і, на жаль, знаходять можливість отримувати озброєння та компоненти до нього, але це — не той масштаб. Зараз також дивляться Озброєння Росії: власне виробництво та домовленості з Іраном

За словами Юсова, у росіян є домовленість з Іраном. І саме Іран є головним постачальником зброї до українського ворога.

— Найбільш ймовірними цілями РФ зараз знову стануть військові об’єкти та логістика України, тобто їхня тактика знову повернулася до першої фази війни, — каже військовий. — Тобто росіяни намагатимуться зірвати нам постачання зброї та всіляко завадити контрнаступу ЗСУ.

Та Андрій Юсов наголошує: це аж ніяк не означає, що цивільні можуть видихнути з полегшенням.

Найімовірніше, надалі найбільше страждатиме саме цивільна інфраструктура, — висновує Юсов. Одна із причин, чому українцям необхідно іти до укриття під час сигналу повітряної тривоги — мізерні запаси у росіян високоточної зброї. Як наслідок — жертви у Дніпрі, Запоріжжі та багатьох інших містах. — Особливо, коли йдеться про С-300 по прифронтових територіях. Там про точність взагалі не йдеться. До того ж — хибні розвідані у більшості випадків. Поки що у росіян неточної, але вбивчої зброї — тисячі примірників. До того ж Юсов каже: РФ налагоджує власне військове виробництво, хоча до високотехнологічної зброї їм ще далеко. Це — ті ж Калібри, яких виходить десятки в місяць. Росія виходить на сірі ринки, за допомогою контрабанди та схем компенсує власні втрати. Юсов каже: Україна знає про передачу озброєння з боку Білорусі та намагання РФ виходити на азійські ринки. Китай, Білорусь та Росія: партнери? Нещодавній приїзд Сі Цзіньпіня до Росії, акурат після того, як на Володимира Путіна був виданий ордер Гаазьким судом, спричинив чимало розмов. — Чи означає це, що Китай є союзником Росії? Звісно, ніяких прямих постачань озброєння та відкритих даних про розмову двох президентів не має. Все тому, що Китай позиціює себе миротворцем, а така слава може перекреслити цей статус. Разом з тим, Юсов зазначає: Росія опинилася у повній ізоляції, тому звернулася до Китаю. — На наших очах відбувається стрімке перетворення Росії у придаток Китаю, вона вже не рівноправною державою, як було раніше. Філософ Шпенглер колись казав про “присмерк Європи”. На наших очах триває стрімкий присмерк Росії, сходження її з історичної арени, — роздумує Андрій Юсов. — Що відбувається у Білорусі? — Путін уже рік намагається втягнути Лукашенка у війну. І рік у нього це не виходить, ніяких ознак підготовки військ Білорусі до наступу — немає. Не те щоб Лукашенко любив Україну чи поважав міжнародне право, просто пряма участь у війні стане для його режиму самогубством, — каже військовий. Новини про розміщення ядерної зброї в Білорусі для Юсова є блефом росіян. Насправді росіяни вже давно утримують тактичну ядерну зброю в цьому (поблизу ЄС — ред.) регіоні — в Калінінградській області. Тому намір розмістити її в Білорусі — це лише інформаційна кампанія без серйозних наслідків, черговий блеф. Бо інших інструментів залякування опонентів вони вже не мають.

Український контрнаступ Все частіше навколо говорять про наближення початку активного контрнаступу українців. Цього чекають як і недавно окуповані території, так і там, де Росія намагається насадити свою владу з 2014 року. — Як кримчани допомагають ЗСУ? — Останнім часом ми дедалі частіше чуємо про “бавовни” і багато іншого, що трапляється на території тимчасового окупованого Криму. Без активної підтримки та участі місцевого населення цього б не було. Активна позиція населення в окупації дозволяє Україні отримувати максимум інформації про розташування та просування ворожих сил та засобів. Втрата Росією Криму стане найбільшим геополітичним потрясінням до цієї країни. Потенціал півострова розвинеться до нечуваних масштабів.

З одного боку Криму росіяни окопуються, а з іншого — уже виїздять з півострова. Рядовий солдат вірить в те, що все йде за планом Путіна, але важливі військові розуміють, що нічого хорошого не варто чекати, — каже Андрій Юсов.