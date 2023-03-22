18 постраждалих та зруйновані багатоповерхівки: наслідки обстрілу Запоріжжя

Для окупантів немає різниці — військовий перед ними чи цивільний. Їм байдуже, чи є в тебе діти, чи ні: окупанти жорстоко розправляться і з ними.
Цієї ночі ворожі війська обстріляли Київщину та Одещину. Про наслідки ворожих ударів ми писали раніше.
Зараз росіяни обстрілюють Запоріжжя, про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram.
Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем — житлові будинки, також острів Хортиця.
Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем — житлові будинки, також острів Хортиця.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що відомо про влучання у житлові будинки.
У Запоріжжі — пекло! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових обʼєктів поряд немає.
У Запоріжжі — пекло! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових обʼєктів поряд немає.
— Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку — стратегічну ціль для військ держави-терориста, — повідомили у Запорізькій ОВА. — Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів.
Відомо, що вибухи у місті пролунали за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.
Місцеві кореспонденти повідомляють про щонайменше шість вибухів.
Наразі відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, зокрема двоє дітей віком семи та дев’яти років, — коментує секретар міськради Куртєв.
Наразі відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, зокрема двоє дітей віком семи та дев’яти років, — коментує секретар міськради Куртєв.
11 людей госпіталізували, ще п‘ятеро отримали медичну допомогу на місці.
За оновленою інформацією, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула, — секретар Запорізької міської ради.
За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. Три людини — у важкому стані, 19 — у середньому, троє — у легкому, з них — двоє дітей.
Очільник ОВА Юрій Малашко повідомив, що Запоріжжя атакували шістьма ракетами.
Очільник ОВА Юрій Малашко повідомив, що Запоріжжя атакували шістьма ракетами.
Він також припустив, що кількість постраждалих може збільшитися, адже в будинку перебували люди. Який тип ракети використала Росія для атаки — наразі не відомо.
Громадян закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Де наразі повітряна тривога — дивись на онлайн-мапі в нашому матеріалі.
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Фото: Суспільне.