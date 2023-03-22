Для окупантів немає різниці — військовий перед ними чи цивільний. Їм байдуже, чи є в тебе діти, чи ні: окупанти жорстоко розправляться і з ними.

Цієї ночі ворожі війська обстріляли Київщину та Одещину. Про наслідки ворожих ударів ми писали раніше.

Вибухи у Запоріжжі

Зараз росіяни обстрілюють Запоріжжя, про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у своєму Telegram.

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Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем — житлові будинки, також острів Хортиця.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram повідомив, що відомо про влучання у житлові будинки.

У Запоріжжі — пекло! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових обʼєктів поряд немає.

— Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку — стратегічну ціль для військ держави-терориста, — повідомили у Запорізькій ОВА. — Наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів.

18 постраждалих та зруйновані багатоповерхівки: наслідки обстрілу Запоріжжя / 5 Фотографій

Відомо, що вибухи у місті пролунали за кілька хвилин до оголошення повітряної тривоги.

Місцеві кореспонденти повідомляють про щонайменше шість вибухів.

Наразі відомо про 18 постраждалих через удар по багатоповерхівці в Запоріжжі, зокрема двоє дітей віком семи та дев’яти років, — коментує секретар міськради Куртєв.

11 людей госпіталізували, ще п‘ятеро отримали медичну допомогу на місці.

За оновленою інформацією, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула, — секретар Запорізької міської ради.

За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. Три людини — у важкому стані, 19 — у середньому, троє — у легкому, з них — двоє дітей.

Очільник ОВА Юрій Малашко повідомив, що Запоріжжя атакували шістьма ракетами.

Він також припустив, що кількість постраждалих може збільшитися, адже в будинку перебували люди. Який тип ракети використала Росія для атаки — наразі не відомо.

Громадян закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Де наразі повітряна тривога — дивись на онлайн-мапі в нашому матеріалі.

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Фото: Суспільне.