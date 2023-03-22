21 березня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Частину ракет вдалося знищити нашим силам ППО, проте є влучання та постраждалі серед цивільного населення.

Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Читай, що відомо про наслідки вчорашньої ворожої атаки.

Вибухи в Одесі 21 березня

Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло, що близько 19:40 Повітряне командування Південь збило над Одещиною дві керовані авіаційні ракети класу повітря-поверхня Х-59. Їх росіяни випустили з винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря.

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Проте одна ворожа ракета влучила по триповерховій будівлі монастиря УПЦ Московського патріархату в Одесі. Унаслідок цього чотири людини отримали поранення: з них три легкі, одну людину госпіталізували. Про це проінформували в оперативному командуванні Південь.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про два влучання по місту та поділився першими кадрами з місця події.

У Головному управлінні ДСНС в Одеській області зазначили, що після російської атаки рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу на площі 40 кв. м.

Удар по Одеській області 21 березня — фото

Ракетою по монастирю! Росіяни атакували Одесу з повітря — наслідки ворожого удару / 4 Фотографії

Нагадаємо, що онлайн-карта повітряної тривоги в Україні оперативно показує, у яких областях та районах наразі є небезпека. Тож регулярно перевіряй її, щоб стежити за ситуацією у своєму регіоні.

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