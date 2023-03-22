Війна в Україні

Ракетою по монастирю! Росіяни атакували Одесу з повітря — наслідки ворожого удару

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Березня 2023, 09:49
Ракетою по монастирю! Росіяни атакували Одесу з повітря — наслідки ворожого удару
Фото: ДСНС/Facebook

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