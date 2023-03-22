Ракетою по монастирю! Росіяни атакували Одесу з повітря — наслідки ворожого удару

21 березня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Частину ракет вдалося знищити нашим силам ППО, проте є влучання та постраждалі серед цивільного населення.
Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Читай, що відомо про наслідки вчорашньої ворожої атаки.
Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло, що близько 19:40 Повітряне командування Південь збило над Одещиною дві керовані авіаційні ракети класу повітря-поверхня Х-59. Їх росіяни випустили з винищувачів Су-35 з акваторії Чорного моря.
Проте одна ворожа ракета влучила по триповерховій будівлі монастиря УПЦ Московського патріархату в Одесі. Унаслідок цього чотири людини отримали поранення: з них три легкі, одну людину госпіталізували. Про це проінформували в оперативному командуванні Південь.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про два влучання по місту та поділився першими кадрами з місця події.
У Головному управлінні ДСНС в Одеській області зазначили, що після російської атаки рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу на площі 40 кв. м.
Нагадаємо, що онлайн-карта повітряної тривоги в Україні оперативно показує, у яких областях та районах наразі є небезпека. Тож регулярно перевіряй її, щоб стежити за ситуацією у своєму регіоні.
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